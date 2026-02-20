Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко одобрил просьбы семьи оппозиционера Статкевича отпустить его
12:15 20.02.2026 (обновлено: 12:34 20.02.2026)
Лукашенко одобрил просьбы семьи оппозиционера Статкевича отпустить его
Лукашенко одобрил просьбы семьи оппозиционера Статкевича отпустить его - РИА Новости, 20.02.2026
Лукашенко одобрил просьбы семьи оппозиционера Статкевича отпустить его
Пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт сообщила РИА Новости, что глава государства одобрил просьбы родственников отпустить... РИА Новости, 20.02.2026
александр лукашенко
в мире
белоруссия
николай статкевич
евросоюз
литва
сша
дональд трамп
белоруссия
литва
сша
александр лукашенко, в мире, белоруссия, николай статкевич, евросоюз, литва, сша, дональд трамп
Александр Лукашенко, В мире, Белоруссия, Николай Статкевич, Евросоюз, Литва, США, Дональд Трамп
Лукашенко одобрил просьбы семьи оппозиционера Статкевича отпустить его

РИА Новости: Лукашенко одобрил просьбы семьи Статкевича отпустить его домой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 20 фев – РИА Новости. Пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт сообщила РИА Новости, что глава государства одобрил просьбы родственников отпустить домой после перенесенного заболевания и оказанной медпомощи оппозиционера Николая Статкевича, баллотировавшегося на должность президента в 2010 году, а в конце 2021 года осужденного на 14 лет колонии за организацию массовых беспорядков.
"Для начала хочу напомнить, что решение о помиловании Николая Статкевича президент принял уже давно. Но тогда ехать в "райский сад" (ЕС – ред.) Статкевич отказался. И - вернулся в тюрьму. С тех пор прошло немало времени - у осужденного начались проблемы со здоровьем. В частности, случился инфаркт головного мозга", - сообщила Эйсмонт.
Источник: Зеленский обещал Тихановской помогать белорусской оппозиции
Источник: Зеленский обещал Тихановской помогать белорусской оппозиции
19 февраля, 07:31
Она отметила, что президенту об этом доложили. "И главой государства было принято решение о его немедленном переводе в больницу, где была обеспечена вся необходимая и своевременная помощь - его спасли", - отметила пресс-секретарь.
По ее словам, "затем главе государства поступили многочисленные обращения родственников - супруги, родных - с просьбами отпустить осужденного домой, чтобы иметь возможность присматривать и ухаживать за ним". "Президент и с этим согласился. В этой связи (насколько нам известно) согласно просьбе родных - сейчас он дома, восстанавливается", - подчеркнула Эйсмонт.
Президент Белоруссии 11 сентября по просьбе президента США Дональда Трампа в рамках жеста доброй воли и исходя из принципов гуманности помиловал ряд заключенных, среди них 14 иностранных граждан, осужденных за шпионаж, экстремизм и терроризм, сообщал близкий к пресс-службе президента Telegram-канал "Пул Первого" после того, как Лукашенко встретился в Минске со спецпредставителем президента США Джоном Коулом.
Оппозиционные интернет-ресурсы сообщили в тот же день о группе из около 50 помилованных заключенных, которые выехали из Белоруссии в Литву, они называли Статкевича в числе освобожденных, однако позже заявили, что он отказался покидать Белоруссию, опубликовали его фотографию на нейтральной полосе на границе с Литвой, а позже сообщили, что он вернулся на территорию Белоруссии и находится в колонии.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, в стране прошли протестные акции оппозиции. Для пресечения акций силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. В КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявили, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции были возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Ряд представителей белорусской оппозиции выехали за рубеж, в частности, в Польшу, Литву, и оттуда ведут свою деятельность.
Глава КГБ Белоруссии рассказал о работе Протасевича против оппозиции
Глава КГБ Белоруссии рассказал о работе Протасевича против оппозиции
24 декабря 2025, 15:48
 
Александр ЛукашенкоВ миреБелоруссияНиколай СтаткевичЕвросоюзЛитваСШАДональд Трамп
 
 
