Лукашенко одобрил просьбы семьи оппозиционера Статкевича отпустить его

МИНСК, 20 фев – РИА Новости. Пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт сообщила РИА Новости, что глава государства одобрил просьбы родственников отпустить домой после перенесенного заболевания и оказанной медпомощи оппозиционера Николая Статкевича, баллотировавшегося на должность президента в 2010 году, а в конце 2021 года осужденного на 14 лет колонии за организацию массовых беспорядков.

"Для начала хочу напомнить, что решение о помиловании Николая Статкевича президент принял уже давно. Но тогда ехать в "райский сад" ( ЕС – ред.) Статкевич отказался. И - вернулся в тюрьму. С тех пор прошло немало времени - у осужденного начались проблемы со здоровьем. В частности, случился инфаркт головного мозга", - сообщила Эйсмонт.

Она отметила, что президенту об этом доложили. "И главой государства было принято решение о его немедленном переводе в больницу, где была обеспечена вся необходимая и своевременная помощь - его спасли", - отметила пресс-секретарь.

По ее словам, "затем главе государства поступили многочисленные обращения родственников - супруги, родных - с просьбами отпустить осужденного домой, чтобы иметь возможность присматривать и ухаживать за ним". "Президент и с этим согласился. В этой связи (насколько нам известно) согласно просьбе родных - сейчас он дома, восстанавливается", - подчеркнула Эйсмонт.

Президент Белоруссии 11 сентября по просьбе президента США Дональда Трампа в рамках жеста доброй воли и исходя из принципов гуманности помиловал ряд заключенных, среди них 14 иностранных граждан, осужденных за шпионаж, экстремизм и терроризм, сообщал близкий к пресс-службе президента Telegram-канал "Пул Первого" после того, как Лукашенко встретился в Минске со спецпредставителем президента США Джоном Коулом.

Оппозиционные интернет-ресурсы сообщили в тот же день о группе из около 50 помилованных заключенных, которые выехали из Белоруссии в Литву , они называли Статкевича в числе освобожденных, однако позже заявили, что он отказался покидать Белоруссию, опубликовали его фотографию на нейтральной полосе на границе с Литвой, а позже сообщили, что он вернулся на территорию Белоруссии и находится в колонии.