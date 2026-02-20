Рейтинг@Mail.ru
В пресс-службе Лукашенко рассказали о разговоре президента с Путиным - РИА Новости, 20.02.2026
11:23 20.02.2026
В пресс-службе Лукашенко рассказали о разговоре президента с Путиным
В пресс-службе Лукашенко рассказали о разговоре президента с Путиным
Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин сверили часы по повестке предстоящего заседания Высшего госсовета Союзного государства (СГ)... РИА Новости, 20.02.2026
В пресс-службе Лукашенко рассказали о разговоре президента с Путиным

Путин и Лукашенко обсудили повестку заседания Высшего госсовета СГ

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи на полях саммита Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи на полях саммита Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи на полях саммита Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге. Архивное фото
МИНСК, 20 фев - РИА Новости. Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин сверили часы по повестке предстоящего заседания Высшего госсовета Союзного государства (СГ) и обсудили некоторые вопросы отношений двух стран, сообщает агентство Белта.
Отмечается, что пресс-служба главы белорусского государства поделилась подробностями состоявшегося накануне телефонного разговора Лукашенко и Путина.
"Президенты дополнительно обсудили вопросы, которые планируется рассмотреть на предстоящем заседании Высшего госсовета. Оно, как известно, пройдет уже на следующей неделе в Москве. Александр Лукашенко и Владимир Путин сверили часы по повестке дня предстоящего мероприятия и наиболее актуальным темам, которые предстоит обсудить как в широком кругу, так и тет-а-тет. В разговоре также были затронуты некоторые вопросы белорусско-российских отношений", - говорится в сообщении.
Как сообщил постоянный комитет СГ, заседание Высшего Госсовета Союзного государства России и Белоруссии пройдет 26 февраля, будет рассмотрено семь вопросов, среди них организация трансграничного пригородного пассажирского сообщения.
