В пресс-службе Лукашенко рассказали о разговоре президента с Путиным

МИНСК, 20 фев - РИА Новости. Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин сверили часы по повестке предстоящего заседания Высшего госсовета Союзного государства (СГ) и обсудили некоторые вопросы отношений двух стран, сообщает агентство Белта.
"Президенты дополнительно обсудили вопросы, которые планируется рассмотреть на предстоящем заседании Высшего госсовета. Оно, как известно, пройдет уже на следующей неделе в Москве. Александр Лукашенко и Владимир Путин сверили часы по повестке дня предстоящего мероприятия и наиболее актуальным темам, которые предстоит обсудить как в широком кругу, так и тет-а-тет. В разговоре также были затронуты некоторые вопросы белорусско-российских отношений", - говорится в сообщении.
Как сообщил постоянный комитет СГ, заседание Высшего Госсовета Союзного государства России и Белоруссии пройдет 26 февраля, будет рассмотрено семь вопросов, среди них организация трансграничного пригородного пассажирского сообщения.