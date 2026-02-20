Военкор Лучиди подключился к заседанию СБ ООН по Украине по видеосвязи

ООН, 20 фев – РИА Новости. Итальянский военкор с паспортом РФ Андреа Лучиди, задержанный ранее в Турции, принимает участие в неформальном заседании СБ ООН по Украине по видеосвязи, передает корреспондент РИА Новости.