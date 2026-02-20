Рейтинг@Mail.ru
Военкор Лучиди подключился к заседанию СБ ООН по Украине по видеосвязи - РИА Новости, 20.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:11 20.02.2026 (обновлено: 18:20 20.02.2026)
https://ria.ru/20260220/luchidi-2075841970.html
Военкор Лучиди подключился к заседанию СБ ООН по Украине по видеосвязи
Военкор Лучиди подключился к заседанию СБ ООН по Украине по видеосвязи - РИА Новости, 20.02.2026
Военкор Лучиди подключился к заседанию СБ ООН по Украине по видеосвязи
Итальянский военкор с паспортом РФ Андреа Лучиди, задержанный ранее в Турции, принимает участие в неформальном заседании СБ ООН по Украине по видеосвязи,... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T18:11:00+03:00
2026-02-20T18:20:00+03:00
турция
украина
совет безопасности оон
оон
в мире
италия
стамбул
донбасс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/14/2075693053_0:0:810:455_1920x0_80_0_0_80e90f26eae811958436b0edbe986dbb.jpg
https://ria.ru/20260220/luchidi-2075682321.html
турция
украина
италия
стамбул
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/14/2075693053_80:0:687:455_1920x0_80_0_0_5946201f9537dfbd5f2d086c0713140c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
турция, украина, совет безопасности оон, оон, в мире, италия, стамбул, донбасс
Турция, Украина, Совет Безопасности ООН, ООН, В мире, Италия, Стамбул, Донбасс
Военкор Лучиди подключился к заседанию СБ ООН по Украине по видеосвязи

РИА Новости: военкор Лучиди участвует в неформальном заседании СБ ООН по Украине

© Andrea Lucidi / TelegramИтальянский журналист Андреа Лучиди
Итальянский журналист Андреа Лучиди - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© Andrea Lucidi / Telegram
Итальянский журналист Андреа Лучиди
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ООН, 20 фев – РИА Новости. Итальянский военкор с паспортом РФ Андреа Лучиди, задержанный ранее в Турции, принимает участие в неформальном заседании СБ ООН по Украине по видеосвязи, передает корреспондент РИА Новости.
Военкор наряду с другим докладчиком, политологом Гленном Дисеном, участвует в заседании по видеосвязи.
Лучиди, работавший в Донбассе, задержан в Турции, сообщил в ночь на пятницу МИД Италии. Лучиди задержали в Стамбуле после встречи с юристами турецкой организации Halkin Hukuk Burosu (HHB, "Народное юридическое бюро") для получения информации об одном из видов тюрем. Бюро утверждало, что членам делегации грозит депортация.
Военный корреспондент и журналист, шеф-редактор итальянской редакции International Reporters, Лучиди в январе 2025 года сообщил, что получил гражданство России.
МИД Италии и генконсульство в Стамбуле, как отмечается, поддерживают связь с местными властями для сбора всей информации и обеспечения того, чтобы Лучиди как гражданин Италии получил необходимую консульскую помощь.
Итальянский журналист Андреа Лучиди - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Источник допустил связь задержания военкора Лучиди с выступлением в СБ ООН
Вчера, 10:37
 
ТурцияУкраинаСовет Безопасности ООНООНВ миреИталияСтамбулДонбасс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала