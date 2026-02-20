https://ria.ru/20260220/luchidi-2075682321.html
Источник допустил связь задержания военкора Лучиди с выступлением в СБ ООН
Источник допустил связь задержания военкора Лучиди с выступлением в СБ ООН
2026-02-20T10:37:00+03:00
2026-02-20T10:37:00+03:00
2026-02-20T10:41:00+03:00
Источник допустил связь задержания военкора Лучиди с выступлением в СБ ООН
МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Дипломатический источник РИА Новости в Москве не исключил, что в ситуации с задержанием итальянского военкора Андреа Лучиди сыграло роль то, что он должен в пятницу выступить на неформальном заседании СБ ООН по теме необъективного освещения конфликта на Украине западными СМИ.
Как сообщил в четверг МИД Италии
, Лучиди, работавший в Донбассе
, был задержан под Стамбулом
. Между тем в пятницу на 18.00 мск в Нью-Йорке
должно пройти неформальное заседание СБ ООН
, созванное Россией
. Тема заседания - "Информационное измерение украинского кризиса: как освещение событий в СМИ влияет на ход конфликта". Лучиди должен выступить на нем в качестве докладчика.
"Не исключаем, что его запланированное выступление на заседании СБ ООН сыграло свою роль в задержании журналиста. Мы об этом скажем в выступлении обязательно", - сказал собеседник агентства.
В рамках мероприятия планируется рассмотреть роль западных и украинских СМИ в формировании неправильного восприятия украинского кризиса. Также предполагается проанализировать, как необъективное освещение ими ключевых этапов конфликта повлияло на общественное мнение, исказило понимание истоков кризиса и ограничило возможности его преодоления дипломатическим путем.
Военный корреспондент и журналист, шеф-редактор итальянской редакции International Reporters Лучиди в январе 2025 года сообщил, что получил гражданство России.