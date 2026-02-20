МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Дипломатический источник РИА Новости в Москве не исключил, что в ситуации с задержанием итальянского военкора Андреа Лучиди сыграло роль то, что он должен в пятницу выступить на неформальном заседании СБ ООН по теме необъективного освещения конфликта на Украине западными СМИ.

"Не исключаем, что его запланированное выступление на заседании СБ ООН сыграло свою роль в задержании журналиста. Мы об этом скажем в выступлении обязательно", - сказал собеседник агентства.

В рамках мероприятия планируется рассмотреть роль западных и украинских СМИ в формировании неправильного восприятия украинского кризиса. Также предполагается проанализировать, как необъективное освещение ими ключевых этапов конфликта повлияло на общественное мнение, исказило понимание истоков кризиса и ограничило возможности его преодоления дипломатическим путем.