Источник допустил связь задержания военкора Лучиди с выступлением в СБ ООН
10:37 20.02.2026 (обновлено: 10:41 20.02.2026)
Источник допустил связь задержания военкора Лучиди с выступлением в СБ ООН
Источник допустил связь задержания военкора Лучиди с выступлением в СБ ООН - РИА Новости, 20.02.2026
Источник допустил связь задержания военкора Лучиди с выступлением в СБ ООН
Дипломатический источник РИА Новости в Москве не исключил, что в ситуации с задержанием итальянского военкора Андреа Лучиди сыграло роль то, что он должен в... РИА Новости, 20.02.2026
совет безопасности оон
оон
в мире
россия
москва
украина
мид италии
совет безопасности оон, оон, в мире, россия, москва, украина, мид италии
Совет Безопасности ООН, ООН, В мире, Россия, Москва, Украина, МИД Италии
Источник допустил связь задержания военкора Лучиди с выступлением в СБ ООН

РИА Новости: задержание Лучиди может быть связано с его выступлением в СБ ООН

МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Дипломатический источник РИА Новости в Москве не исключил, что в ситуации с задержанием итальянского военкора Андреа Лучиди сыграло роль то, что он должен в пятницу выступить на неформальном заседании СБ ООН по теме необъективного освещения конфликта на Украине западными СМИ.
Как сообщил в четверг МИД Италии, Лучиди, работавший в Донбассе, был задержан под Стамбулом. Между тем в пятницу на 18.00 мск в Нью-Йорке должно пройти неформальное заседание СБ ООН, созванное Россией. Тема заседания - "Информационное измерение украинского кризиса: как освещение событий в СМИ влияет на ход конфликта". Лучиди должен выступить на нем в качестве докладчика.
"Не исключаем, что его запланированное выступление на заседании СБ ООН сыграло свою роль в задержании журналиста. Мы об этом скажем в выступлении обязательно", - сказал собеседник агентства.
В рамках мероприятия планируется рассмотреть роль западных и украинских СМИ в формировании неправильного восприятия украинского кризиса. Также предполагается проанализировать, как необъективное освещение ими ключевых этапов конфликта повлияло на общественное мнение, исказило понимание истоков кризиса и ограничило возможности его преодоления дипломатическим путем.
Военный корреспондент и журналист, шеф-редактор итальянской редакции International Reporters Лучиди в январе 2025 года сообщил, что получил гражданство России.
