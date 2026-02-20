Рейтинг@Mail.ru
Итальянского журналиста задержали в Стамбуле перед заседанием СБ ООН - РИА Новости, 20.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:57 20.02.2026 (обновлено: 11:11 20.02.2026)
https://ria.ru/20260220/luchidi--2075675285.html
Итальянского журналиста задержали в Стамбуле перед заседанием СБ ООН
Итальянского журналиста задержали в Стамбуле перед заседанием СБ ООН - РИА Новости, 20.02.2026
Итальянского журналиста задержали в Стамбуле перед заседанием СБ ООН
Итальянского журналиста Андреа Лучиди задержали в Стамбуле накануне неформального заседании Совбеза ООН, на котором он должен был выступать с докладом, выяснило РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T09:57:00+03:00
2026-02-20T11:11:00+03:00
украина
оон
в мире
донбасс
стамбул
совет безопасности оон
мид италии
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/14/2075693053_0:0:810:455_1920x0_80_0_0_80e90f26eae811958436b0edbe986dbb.jpg
https://ria.ru/20260217/rossija-2075078144.html
https://ria.ru/20250129/donbass-1996181761.html
украина
донбасс
стамбул
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/14/2075693053_80:0:687:455_1920x0_80_0_0_5946201f9537dfbd5f2d086c0713140c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, оон, в мире, донбасс, стамбул, совет безопасности оон, мид италии, россия
Украина, ООН, В мире, Донбасс, Стамбул, Совет Безопасности ООН, МИД Италии, Россия
Итальянского журналиста задержали в Стамбуле перед заседанием СБ ООН

РИА Новости: журналиста Лучиди задержали перед его участием в заседании СБ ООН

© Andrea Lucidi / TelegramИтальянский журналист Андреа Лучиди
Итальянский журналист Андреа Лучиди - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© Andrea Lucidi / Telegram
Итальянский журналист Андреа Лучиди. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Итальянского журналиста Андреа Лучиди задержали в Стамбуле накануне неформального заседании Совбеза ООН, на котором он должен был выступать с докладом, выяснило РИА Новости.
По сведениям итальянского МИД, Лучиди вместе с коллегами разных национальностей доставили в центр депортации под Стамбулом.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Россия проведет заседание Совбеза ООН по освещению конфликта на Украине
17 февраля, 23:39

Андреа Лучиди — военный корреспондент и журналист, шеф-редактор итальянской редакции International Reporters. В январе 2025 года он сообщил, что получил российское гражданство.

В турецкой организации Halkin Hukuk Burosu уточнили, что иностранная делегация, в составе которой был итальянский военкор, накануне посетила их офис в Стамбуле, чтобы получить информацию об одном из видов тюрем. На выходе их задержала политическая полиция, которая заявила, что у всех членов делегации на паспорта наложены ограничения.
Помимо Лучиди, это Татьяна Десятова, Ник Крекельберг, Жан-Паскаль Грациани, Фернандо Гарсиа и адвокат Алехандра Матаморос Александрова.
Позже осведомленный источник рассказал РИА Новости, что всех задержанных отпустили, они уже покинули Турцию.
Собеседник агентства в дипломатических кругах не исключил, что задержание Лучиди может быть связано с тем, что он должен был выступать на неформальном заседании СБ ООН.
Темой этого мероприятия заявлена роль западных и украинских СМИ в формировании неправильного восприятия украинского кризиса. Там предполагалось проанализировать, как необъективное освещение ключевых этапов конфликта повлияло на общественное мнение, исказило понимание его истоков и ограничило возможности его преодоления дипломатическим путем.
Помимо Лучиди, с докладом должен был выступить норвежский политолог Гленн Дисен.
Итальянский журналист Андреа Лучиди - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
Работающий в Донбассе итальянский журналист получил гражданство России
29 января 2025, 18:11
 
УкраинаООНВ миреДонбассСтамбулСовет Безопасности ООНМИД ИталииРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала