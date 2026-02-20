https://ria.ru/20260220/luchidi--2075675285.html
Итальянского журналиста задержали в Стамбуле перед заседанием СБ ООН
Итальянского журналиста Андреа Лучиди задержали в Стамбуле накануне неформального заседании Совбеза ООН, на котором он должен был выступать с докладом, выяснило РИА Новости, 20.02.2026
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Итальянского журналиста Андреа Лучиди задержали в Стамбуле накануне неформального заседании Совбеза ООН, на котором он должен был выступать с докладом, выяснило РИА Новости.
По сведениям итальянского МИД, Лучиди вместе с коллегами разных национальностей доставили в центр депортации под Стамбулом
.
Андреа Лучиди — военный корреспондент и журналист, шеф-редактор итальянской редакции International Reporters. В январе 2025 года он сообщил, что получил российское гражданство.
В турецкой организации Halkin Hukuk Burosu уточнили, что иностранная делегация, в составе которой был итальянский военкор, накануне посетила их офис в Стамбуле, чтобы получить информацию об одном из видов тюрем. На выходе их задержала политическая полиция, которая заявила, что у всех членов делегации на паспорта наложены ограничения.
Помимо Лучиди, это Татьяна Десятова, Ник Крекельберг, Жан-Паскаль Грациани, Фернандо Гарсиа и адвокат Алехандра Матаморос Александрова.
Позже осведомленный источник рассказал РИА Новости, что всех задержанных отпустили, они уже покинули Турцию
.
Собеседник агентства в дипломатических кругах не исключил, что задержание Лучиди может быть связано с тем, что он должен был выступать на неформальном заседании СБ ООН
.
Темой этого мероприятия заявлена роль западных и украинских СМИ в формировании неправильного восприятия украинского кризиса. Там предполагалось проанализировать, как необъективное освещение ключевых этапов конфликта повлияло на общественное мнение, исказило понимание его истоков и ограничило возможности его преодоления дипломатическим путем.
Помимо Лучиди, с докладом должен был выступить норвежский политолог Гленн Дисен.