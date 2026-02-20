Рейтинг@Mail.ru
Генконсул рассказал о "ловушке" для российских туристов в Китае
03:33 20.02.2026 (обновлено: 06:15 20.02.2026)
Генконсул рассказал о "ловушке" для российских туристов в Китае
китай, россия, гуанчжоу
Туризм, Китай, Россия, Гуанчжоу
Генконсул рассказал о "ловушке" для российских туристов в Китае

Теплов: опоздания на стыковочные рейсы являются "ловушкой" для туристов из РФ

Гуанчжоу, Китай. Архивное фото
ПЕКИН, 20 фев — РИА Новости. Опоздания на стыковочные рейсы при путешествиях в Китае являются "ловушкой", в которую регулярно попадают тысячи путешественников, рассказал в интервью РИА Новости генеральный консул России в Гуанчжоу Юрий Теплов.
По словам дипломата, российским туристам в Китае необходимо помнить, что даже самый пунктуальный авиаперевозчик не застрахован от задержек, вызванных погодными условиями, техническими нюансами или другими непредвиденными обстоятельствами.
Великая Китайская стена - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Российские туристы переориентировались на Китай, рассказали эксперты
26 ноября 2025, 10:27
"Особого внимания заслуживает тема опозданий на стыковочные рейсы — та самая ловушка, в которую регулярно попадают тысячи путешественников, которые в попытке сэкономить время и средства приобретают не единые авиабилеты", — сказал Теплов.
Генконсул отметил, что пропущенный самолет вынуждает искать альтернативные маршруты, появляются непредвиденные расходы, что порой приводит к срыву намеченных встреч или испорченному отдыху.
"Поэтому, планируя поездку с одной или несколькими пересадками, рекомендовали бы закладывать не менее двух, а лучше трёх часов на стыковку", — добавил он.
Говоря о происшествиях с участием российских туристов, которые возникают наиболее часто в Китае, дипломат отметил, что, в основном, они касаются забытых или утерянных документов и вещей.
"Пользуясь случаем, хотел бы напомнить нашим гражданам, что самое ценное в любой поездке – это ваши паспорта, которые, к сожалению, многие могут оставить в сейфе при выезде из отеля или забыть сумку в такси", — сказал Теплов.
Дипломат добавил, что сотрудники генконсульства готовы в рамках имеющихся компетенций оказывать посильную помощь в поиске документов, а в случае отсутствия положительных результатов оформляются временные документы на выезд.
Поезда дальнего следования на железнодорожном вокзале - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
РЖД открыли продажу билетов на поезда из Сибири и Забайкалья в Китай
16 февраля, 18:51
 
ТуризмКитайРоссияГуанчжоу
 
 
