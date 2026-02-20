Генконсул рассказал о "ловушке" для российских туристов в Китае

ПЕКИН, 20 фев — РИА Новости. Опоздания на стыковочные рейсы при путешествиях в Китае являются "ловушкой", в которую регулярно попадают тысячи путешественников, рассказал в интервью РИА Новости генеральный консул России в Гуанчжоу Юрий Теплов.

По словам дипломата, российским туристам в Китае необходимо помнить, что даже самый пунктуальный авиаперевозчик не застрахован от задержек, вызванных погодными условиями, техническими нюансами или другими непредвиденными обстоятельствами.

"Особого внимания заслуживает тема опозданий на стыковочные рейсы — та самая ловушка, в которую регулярно попадают тысячи путешественников, которые в попытке сэкономить время и средства приобретают не единые авиабилеты", — сказал Теплов.

Генконсул отметил, что пропущенный самолет вынуждает искать альтернативные маршруты, появляются непредвиденные расходы, что порой приводит к срыву намеченных встреч или испорченному отдыху.

"Поэтому, планируя поездку с одной или несколькими пересадками, рекомендовали бы закладывать не менее двух, а лучше трёх часов на стыковку", — добавил он.

Говоря о происшествиях с участием российских туристов, которые возникают наиболее часто в Китае, дипломат отметил, что, в основном, они касаются забытых или утерянных документов и вещей.

"Пользуясь случаем, хотел бы напомнить нашим гражданам, что самое ценное в любой поездке – это ваши паспорта, которые, к сожалению, многие могут оставить в сейфе при выезде из отеля или забыть сумку в такси", — сказал Теплов.