https://ria.ru/20260220/laos-2075729742.html
В Лаосе прошли празднования Масленицы
В Лаосе прошли празднования Масленицы - РИА Новости, 20.02.2026
В Лаосе прошли празднования Масленицы
Празднования Масленицы прошли в Лаосе: школьники, которые никогда не видели зимы, с энтузиазмом фантазировали о снеге и холодах, а в Русском доме для гостей... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T12:43:00+03:00
2026-02-20T12:43:00+03:00
2026-02-20T12:43:00+03:00
лаос
александр радьков
празднование масленицы
праздники
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0e/1999319989_0:293:3072:2021_1920x0_80_0_0_06bfadeef9b047664ff93df8c46144e0.jpg
https://ria.ru/20260219/avstralija-2075583999.html
https://ria.ru/20260219/bliny-na-maslenicu-recepty-2075300931.html
лаос
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0e/1999319989_461:627:2355:2048_1920x0_80_0_0_d167ee40cc3684cfa5c85dda13cde7f5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лаос, александр радьков, празднование масленицы, праздники, общество
Лаос, Александр Радьков, Празднование Масленицы, Праздники, Общество
В Лаосе прошли празднования Масленицы
РИА Новости: в Лаосе празднование Масленицы вызвало большой интерес
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Празднования Масленицы прошли в Лаосе: школьники, которые никогда не видели зимы, с энтузиазмом фантазировали о снеге и холодах, а в Русском доме для гостей устроили мастер-класс по выпеканию блинов, рассказал РИА Новости руководитель Русского дома в Лаосе Александр Радьков.
Мероприятия, по словам Радькова, объединили около 300 гостей – от лаосских студентов и курсантов военной академии до представителей министерства иностранных дел, министерства общественной безопасности и других ведомств страны.
«
"Для лаосских школьников Масленица стала настоящим открытием. Дети с огромным энтузиазмом рисовали (как они представляют себе - ред.) прощание с зимой – явление, которое они никогда не видели вживую", - сказал руководитель лаосского Русского дома.
В Лаосе
круглый год царит лето с температурой под 30 градусов тепла, и смена сезонов ограничена сухим периодом и сезоном дождей, пояснил Радьков
.
«
"Тем не менее, юные лаосцы проявили живой интерес к русской культуре, изображая на рисунках свои фантазии о снеге и холодах", - добавил собеседник агентства.
В Русском доме гости смогли погрузиться в атмосферу традиционного русского праздника: для них были организованы мастер-классы по выпеканию блинов и конкурсы, позволившие познакомиться с богатыми обычаями проводов зимы, отметил Радьков.