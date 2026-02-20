Рейтинг@Mail.ru
В Лаосе прошли празднования Масленицы - РИА Новости, 20.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:43 20.02.2026
https://ria.ru/20260220/laos-2075729742.html
В Лаосе прошли празднования Масленицы
В Лаосе прошли празднования Масленицы - РИА Новости, 20.02.2026
В Лаосе прошли празднования Масленицы
Празднования Масленицы прошли в Лаосе: школьники, которые никогда не видели зимы, с энтузиазмом фантазировали о снеге и холодах, а в Русском доме для гостей... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T12:43:00+03:00
2026-02-20T12:43:00+03:00
лаос
александр радьков
празднование масленицы
праздники
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0e/1999319989_0:293:3072:2021_1920x0_80_0_0_06bfadeef9b047664ff93df8c46144e0.jpg
https://ria.ru/20260219/avstralija-2075583999.html
https://ria.ru/20260219/bliny-na-maslenicu-recepty-2075300931.html
лаос
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0e/1999319989_461:627:2355:2048_1920x0_80_0_0_d167ee40cc3684cfa5c85dda13cde7f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
лаос, александр радьков, празднование масленицы, праздники, общество
Лаос, Александр Радьков, Празднование Масленицы, Праздники, Общество
В Лаосе прошли празднования Масленицы

РИА Новости: в Лаосе празднование Масленицы вызвало большой интерес

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкБлины, испеченные к Масленице
Блины, испеченные к Масленице - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Блины, испеченные к Масленице. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Празднования Масленицы прошли в Лаосе: школьники, которые никогда не видели зимы, с энтузиазмом фантазировали о снеге и холодах, а в Русском доме для гостей устроили мастер-класс по выпеканию блинов, рассказал РИА Новости руководитель Русского дома в Лаосе Александр Радьков.
Мероприятия, по словам Радькова, объединили около 300 гостей – от лаосских студентов и курсантов военной академии до представителей министерства иностранных дел, министерства общественной безопасности и других ведомств страны.
Блины с вареньем - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Российское посольство рассказало о праздновании Масленицы в Австралии
19 февраля, 18:51
«
"Для лаосских школьников Масленица стала настоящим открытием. Дети с огромным энтузиазмом рисовали (как они представляют себе - ред.) прощание с зимой – явление, которое они никогда не видели вживую", - сказал руководитель лаосского Русского дома.
В Лаосе круглый год царит лето с температурой под 30 градусов тепла, и смена сезонов ограничена сухим периодом и сезоном дождей, пояснил Радьков.
«
"Тем не менее, юные лаосцы проявили живой интерес к русской культуре, изображая на рисунках свои фантазии о снеге и холодах", - добавил собеседник агентства.
В Русском доме гости смогли погрузиться в атмосферу традиционного русского праздника: для них были организованы мастер-классы по выпеканию блинов и конкурсы, позволившие познакомиться с богатыми обычаями проводов зимы, отметил Радьков.
Блины на Масленицу - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Блины на Масленицу 2026: лучшие рецепты к празднику
19 февраля, 14:38
 
ЛаосАлександр РадьковПразднование МасленицыПраздникиОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала