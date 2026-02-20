В Лаосе прошли празднования Масленицы

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Празднования Масленицы прошли в Лаосе: школьники, которые никогда не видели зимы, с энтузиазмом фантазировали о снеге и холодах, а в Русском доме для гостей устроили мастер-класс по выпеканию блинов, рассказал РИА Новости руководитель Русского дома в Лаосе Александр Радьков.

Мероприятия, по словам Радькова, объединили около 300 гостей – от лаосских студентов и курсантов военной академии до представителей министерства иностранных дел, министерства общественной безопасности и других ведомств страны.

« "Для лаосских школьников Масленица стала настоящим открытием. Дети с огромным энтузиазмом рисовали (как они представляют себе - ред.) прощание с зимой – явление, которое они никогда не видели вживую", - сказал руководитель лаосского Русского дома.

Лаосе круглый год царит лето с температурой под 30 градусов тепла, и смена сезонов ограничена сухим периодом и сезоном дождей, пояснил Радьков

« "Тем не менее, юные лаосцы проявили живой интерес к русской культуре, изображая на рисунках свои фантазии о снеге и холодах", - добавил собеседник агентства.