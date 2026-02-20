Рейтинг@Mail.ru
СК завершил расследование дела журналиста Кузнеца
15:06 20.02.2026 (обновлено: 15:14 20.02.2026)
СК завершил расследование дела журналиста Кузнеца
Завершено расследование дела журналиста Дмитрия Кузнеца, заочно обвиняемого в участии в деятельности нежелательной организации, сообщили РИА Новости в СК РФ.
2026
СК завершил расследование дела журналиста Кузнеца

СК завершил расследование дела журналиста Кузнеца, работавшего на "Медузу"

Дмитрий Кузнец
Дмитрий Кузнец - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Дмитрий Кузнец. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Завершено расследование дела журналиста Дмитрия Кузнеца, заочно обвиняемого в участии в деятельности нежелательной организации, сообщили РИА Новости в СК РФ.
"Следственными органами СК России по городу Москве завершено расследование уголовного дела в отношении корреспондента интернет-издания, признанного нежелательной организацией на территории Российской Федерации, Дмитрия Кузнеца. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 284.1 УК РФ (осуществление деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности)", - говорится в сообщении.
Кузнец объявлен в розыск и заочно арестован. "Следователями столичного СК собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано для направления в суд", - заключили в СК РФ.
В августе 2025 года в пресс-службе СК РФ сообщили РИА Новости, что против Кузнеца возбуждено уголовное дело в связи с работой на интернет-СМИ "Медуза"*. По данным следствия, с февраля по апрель в интернете были опубликованы шесть аудиозаписей, в которых он распространял информационные материалы об экономических, политических и социальных процессах, происходящих в РФ.
Ранее Никулинский суд Москвы на 10 тысяч рублей оштрафовал Кузнеца - также за работу на "Медузу"*. Это был первый известный случай, когда журналиста оштрафовали за работу на нежелательную организацию.
Деятельность иностранной организации Limited liability company (SIA) Medusa Project* ("Проект Медуза"*) признана нежелательной решением Генпрокуратуры РФ в январе 2023 года, в феврале данная организация включена в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в России.
* Medusa Project признана в России СМИ-иностранным агентом и нежелательной организацией
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
