СК завершил расследование дела журналиста Кузнеца

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Завершено расследование дела журналиста Дмитрия Кузнеца, заочно обвиняемого в участии в деятельности нежелательной организации, сообщили РИА Новости в СК РФ.

"Следственными органами СК России по городу Москве завершено расследование уголовного дела в отношении корреспондента интернет-издания, признанного нежелательной организацией на территории Российской Федерации, Дмитрия Кузнеца. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 284.1 УК РФ (осуществление деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности)", - говорится в сообщении.

Кузнец объявлен в розыск и заочно арестован. "Следователями столичного СК собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано для направления в суд", - заключили в СК РФ.

В августе 2025 года в пресс-службе СК РФ сообщили РИА Новости, что против Кузнеца возбуждено уголовное дело в связи с работой на интернет-СМИ "Медуза"*. По данным следствия, с февраля по апрель в интернете были опубликованы шесть аудиозаписей, в которых он распространял информационные материалы об экономических, политических и социальных процессах, происходящих в РФ.

Ранее Никулинский суд Москвы на 10 тысяч рублей оштрафовал Кузнеца - также за работу на "Медузу"*. Это был первый известный случай, когда журналиста оштрафовали за работу на нежелательную организацию.

Деятельность иностранной организации Limited liability company (SIA) Medusa Project* ("Проект Медуза"*) признана нежелательной решением Генпрокуратуры РФ в январе 2023 года, в феврале данная организация включена в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в России.