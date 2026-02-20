Рейтинг@Mail.ru
На Кубани арестовали главу департамента по делам казачества - РИА Новости, 20.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:29 20.02.2026 (обновлено: 20:50 20.02.2026)
https://ria.ru/20260220/kuban-2075877475.html
На Кубани арестовали главу департамента по делам казачества
На Кубани арестовали главу департамента по делам казачества - РИА Новости, 20.02.2026
На Кубани арестовали главу департамента по делам казачества
Глава департамента по делам казачества военным вопросам и работе с допризывной молодежью Краснодарского края Александр Тарарыкин арестован на два месяца по... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T20:29:00+03:00
2026-02-20T20:50:00+03:00
краснодарский край
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2353e5982a99c7b975e8b5ab7d778ab2.jpg
https://ria.ru/20260205/gelendzhik-2072561806.html
https://ria.ru/20260216/kuban-2074613436.html
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_c2ec9c10e1defc4f801ff2e21647cd9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
краснодарский край, происшествия
Краснодарский край, Происшествия
На Кубани арестовали главу департамента по делам казачества

На Кубани главу департамента арестовали по делу о превышении полномочий

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОДАР, 20 фев – РИА Новости. Глава департамента по делам казачества военным вопросам и работе с допризывной молодежью Краснодарского края Александр Тарарыкин арестован на два месяца по обвинению в превышении должностных полномочий, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
"Октябрьский районный суд города Краснодара рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Александра Тарарыкина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 33 - пунктами "в", "е" части 3 статьи 286 УК РФ… Суд ходатайство удовлетворил. Срок меры - два месяца, до 19 апреля 2026", - говорится в сообщении.
Статуя богини Фемиды у здания суда - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Экс-замглавы Геленджика осудили по делу о злоупотреблении полномочиями
5 февраля, 20:30
По данным суда, Тарарыкин обвиняется в том, что "организовал превышение должностных полномочий подчиненными ему сотрудниками, а также совершил руководство данным преступлением".
Отмечается, что Тарарыкин дал указание своему заместителю и исполняющему обязанности руководителя Кубанского казачьего кадетского корпуса заключить контракты с ООО "Медиагруппа Кубань24" и ООО "Газетно-информационный комплекс "Кубанские Новости" на оказание услуг, в которых Корпус заведомо не нуждался. За счет бюджетных средств были заключены контракты на производство многосерийного фильма стоимостью 13,24 миллиона рублей, и литературного произведения стоимостью почти 2 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе. Деятельность фигурантов была выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю.
Речь идет о госпрограмме "Казачество Кубани", сообщали РИА Новости в правоохранительных органах. Отмечалось, что для давления на Кубанское войсковое казачье общество использовался административный ресурс вице-губернатора Александра Агибалова. Также в правоохранительных органах агентству сообщали, что и.о. руководителя Кубанского казачьего кадетского корпуса в Динском районе - Иван Безуглый, заказал покушение на сотрудника УФСБ после опроса по указанным обстоятельствам. Безуглый был ранее задержан с поличным при передаче денег исполнителю покушения по статье 318 УК РФ, а сейчас арестован.
Тарарыкин, генерал-майор внутренней службы, с 2017 по 2019 годы возглавлял ГУМЧС России по Краснодарскому краю.
Сергей Штриков - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Министра ГО и ЧС Кубани задержали по подозрению в превышении полномочий
16 февраля, 09:50
 
Краснодарский крайПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала