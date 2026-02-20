На Кубани арестовали главу департамента по делам казачества

КРАСНОДАР, 20 фев – РИА Новости. Глава департамента по делам казачества военным вопросам и работе с допризывной молодежью Краснодарского края Александр Тарарыкин арестован на два месяца по обвинению в превышении должностных полномочий, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
"Октябрьский районный суд города Краснодара рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Александра Тарарыкина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 33 - пунктами "в", "е" части 3 статьи 286 УК РФ… Суд ходатайство удовлетворил. Срок меры - два месяца, до 19 апреля 2026", - говорится в сообщении.
По данным суда, Тарарыкин обвиняется в том, что "организовал превышение должностных полномочий подчиненными ему сотрудниками, а также совершил руководство данным преступлением".
Отмечается, что Тарарыкин дал указание своему заместителю и исполняющему обязанности руководителя Кубанского казачьего кадетского корпуса заключить контракты с ООО "Медиагруппа Кубань24" и ООО "Газетно-информационный комплекс "Кубанские Новости" на оказание услуг, в которых Корпус заведомо не нуждался. За счет бюджетных средств были заключены контракты на производство многосерийного фильма стоимостью 13,24 миллиона рублей, и литературного произведения стоимостью почти 2 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе. Деятельность фигурантов была выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю.
Речь идет о госпрограмме "Казачество Кубани", сообщали РИА Новости в правоохранительных органах. Отмечалось, что для давления на Кубанское войсковое казачье общество использовался административный ресурс вице-губернатора Александра Агибалова. Также в правоохранительных органах агентству сообщали, что и.о. руководителя Кубанского казачьего кадетского корпуса в Динском районе - Иван Безуглый, заказал покушение на сотрудника УФСБ после опроса по указанным обстоятельствам. Безуглый был ранее задержан с поличным при передаче денег исполнителю покушения по статье 318 УК РФ, а сейчас арестован.
Тарарыкин, генерал-майор внутренней службы, с 2017 по 2019 годы возглавлял ГУМЧС России по Краснодарскому краю.