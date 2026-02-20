Рейтинг@Mail.ru
На Кубани главу департамента заподозрили в злоупотреблении полномочиями
10:51 20.02.2026 (обновлено: 11:10 20.02.2026)
На Кубани главу департамента заподозрили в злоупотреблении полномочиями
На Кубани главу департамента заподозрили в злоупотреблении полномочиями - РИА Новости, 20.02.2026
На Кубани главу департамента заподозрили в злоупотреблении полномочиями
Глава департамента по делам казачества Александр Тарарыкин на Кубани подозревается в злоупотреблении полномочиями при освоении бюджета для развития казачества,... РИА Новости, 20.02.2026
происшествия
россия
краснодарский край
гумчс по краснодарскому краю
https://ria.ru/20260219/delo-2075351013.html
россия
краснодарский край
происшествия, россия, краснодарский край
Происшествия, Россия, Краснодарский край
На Кубани главу департамента заподозрили в злоупотреблении полномочиями

На Кубани главу департамента по казачеству заподозрили в превышении полномочий

© Фото : Департамент по делам казачества ККАлександр Тарарыкин
Александр Тарарыкин - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© Фото : Департамент по делам казачества КК
Александр Тарарыкин. Архивное фото
КРАСНОДАР, 20 фев – РИА Новости. Глава департамента по делам казачества Александр Тарарыкин на Кубани подозревается в злоупотреблении полномочиями при освоении бюджета для развития казачества, в частности, речь идет о суммах в 15 миллионов рублей при заключении контрактов с краевыми СМИ, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Тарарыкин был задержан сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю. С 2017 по 2019 годы он возглавлял ГУМЧС России по Кубани.
"Злоупотребление должностными полномочиями при освоении бюджетных средств, предназначенных для развития казачества... часть 3 статьи 286", - сообщил собеседник агентства.
"Склонял должностных лиц КВКО (Кубанское войсковое казачье общество - ред.) к заключению с юрлицами… договоров (на 15 миллионов рублей) по оказанию услуг на заведомо невыгодных для него условиях за счёт средств госпрограммы "Казачество Кубани", - добавил он.
Отмечается, что речь идет о заключении контрактов с краевыми СМИ. Для давления на КВКО использовался административный ресурс вице-губернатора Александра Агибалова, отметил собеседник агентства.
Вид на здание цементного завода ОАО Новоросцемент в Новороссийске - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
ГП хочет отказаться от иска в деле об изъятии цементных заводов на Кубани
19 февраля, 00:29
 
Происшествия Россия Краснодарский край
 
 
Версия 2023.1 Beta
