На Кубани главу департамента заподозрили в злоупотреблении полномочиями

КРАСНОДАР, 20 фев – РИА Новости. Глава департамента по делам казачества Александр Тарарыкин на Кубани подозревается в злоупотреблении полномочиями при освоении бюджета для развития казачества, в частности, речь идет о суммах в 15 миллионов рублей при заключении контрактов с краевыми СМИ, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

Тарарыкин был задержан сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю . С 2017 по 2019 годы он возглавлял ГУМЧС России по Кубани.

"Злоупотребление должностными полномочиями при освоении бюджетных средств, предназначенных для развития казачества... часть 3 статьи 286", - сообщил собеседник агентства.

"Склонял должностных лиц КВКО (Кубанское войсковое казачье общество - ред.) к заключению с юрлицами… договоров (на 15 миллионов рублей) по оказанию услуг на заведомо невыгодных для него условиях за счёт средств госпрограммы "Казачество Кубани", - добавил он.