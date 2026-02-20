https://ria.ru/20260220/kuban-2075688009.html
На Кубани главу департамента заподозрили в злоупотреблении полномочиями
2026-02-20T10:51:00+03:00
происшествия
россия
краснодарский край
гумчс по краснодарскому краю
КРАСНОДАР, 20 фев – РИА Новости. Глава департамента по делам казачества Александр Тарарыкин на Кубани подозревается в злоупотреблении полномочиями при освоении бюджета для развития казачества, в частности, речь идет о суммах в 15 миллионов рублей при заключении контрактов с краевыми СМИ, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Тарарыкин был задержан сотрудниками УФСБ России
по Краснодарскому краю
. С 2017 по 2019 годы он возглавлял ГУМЧС России по Кубани.
"Злоупотребление должностными полномочиями при освоении бюджетных средств, предназначенных для развития казачества... часть 3 статьи 286", - сообщил собеседник агентства.
"Склонял должностных лиц КВКО (Кубанское войсковое казачье общество - ред.) к заключению с юрлицами… договоров (на 15 миллионов рублей) по оказанию услуг на заведомо невыгодных для него условиях за счёт средств госпрограммы "Казачество Кубани", - добавил он.
Отмечается, что речь идет о заключении контрактов с краевыми СМИ. Для давления на КВКО использовался административный ресурс вице-губернатора Александра Агибалова, отметил собеседник агентства.