В Крыму отменили ракетную опасность - РИА Новости, 20.02.2026
18:23 20.02.2026
В Крыму отменили ракетную опасность
Ракетная опасность в Крыму отменена, предупреждение длилось 40 минут, сообщает МЧС России.
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости. Ракетная опасность в Крыму отменена, предупреждение длилось 40 минут, сообщает МЧС России.
"Экстренная информация: отбой ракетной опасности в Республике Крым", - говорится в сообщении.
Предупреждение отменили спустя 40 минут.
