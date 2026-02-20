https://ria.ru/20260220/krym-2075829566.html
В Крыму объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Крыму, сообщает МЧС России. РИА Новости, 20.02.2026
безопасность
республика крым
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
