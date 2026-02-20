Рейтинг@Mail.ru
В Симферополе проверят перинатальный центр, где умер младенец - РИА Новости, 20.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:12 20.02.2026
https://ria.ru/20260220/krym-2075818792.html
В Симферополе проверят перинатальный центр, где умер младенец
В Симферополе проверят перинатальный центр, где умер младенец - РИА Новости, 20.02.2026
В Симферополе проверят перинатальный центр, где умер младенец
Росздравнадзор проведет проверку симферопольского перинатального центра в Крыму, где младенец умер через два дня после рождения, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T17:12:00+03:00
2026-02-20T17:12:00+03:00
республика крым
севастополь
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933305634_0:244:3071:1971_1920x0_80_0_0_51003c0fe55d4a93e685a4b490798cb7.jpg
https://ria.ru/20250623/moskva-2024752171.html
республика крым
севастополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933305634_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2852f7920e66d332d2a2c8da92682360.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика крым, севастополь, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), происшествия
Республика Крым, Севастополь, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Происшествия
В Симферополе проверят перинатальный центр, где умер младенец

Росздравнадзор проверит перинатальный центр в Симферополе, где умер младенец

© РИА Новости / Таисия ВоронцоваМедицинский сотрудник в коридоре больницы
Медицинский сотрудник в коридоре больницы - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Медицинский сотрудник в коридоре больницы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Росздравнадзор проведет проверку симферопольского перинатального центра в Крыму, где младенец умер через два дня после рождения, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее Telegram-канал Baza писал, что в симферопольском перинатальном центре через два дня после рождения умер находившийся на аппарате ИВЛ малыш. В публикации утверждалось, что новорожденный был заражен синегнойной палочкой.
"Территориальный орган Росздравнадзора по Республике Крым и городу федерального значения Севастополь проведет проверку по данному инциденту", - сказали в ведомстве.
Медицинский работник и новорожденный ребенок - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
В Москве врачи выходили младенца, родившегося с низкой массой тела
23 июня 2025, 09:35
 
Республика КрымСевастопольФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала