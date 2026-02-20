https://ria.ru/20260220/krym-2075818792.html
В Симферополе проверят перинатальный центр, где умер младенец
Росздравнадзор проведет проверку симферопольского перинатального центра в Крыму, где младенец умер через два дня после рождения, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 20.02.2026
