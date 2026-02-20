Умер актер театрального центра "Вишневый сад" Денис Кравцов

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Актер театрального центра "Вишневый сад" Денис Кравцов умер в возрасте 43 лет, сообщили в пресс-службе театра.

"Страшная новость, в которую невозможно поверить - не стало артиста театра Дениса Кравцова. Сердце нашего друга, члена большой театральной семьи "Вишневого сада" остановилось на 44-м году жизни", - говорится в сообщении на сайте театра.

В театре подчеркнули, что Кравцов был многогранным актером, воплотившим на сцене самые разные образы: злодея Джафара, трогательного Льва, отчаянного Разумихина, скромного Подколесина и благородного Лесничего в сказке "Золушка".