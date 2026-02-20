Рейтинг@Mail.ru
Умер актер театрального центра "Вишневый сад" Денис Кравцов - РИА Новости, 21.02.2026
Культура
 
23:08 20.02.2026 (обновлено: 00:44 21.02.2026)
Умер актер театрального центра "Вишневый сад" Денис Кравцов
Умер актер театрального центра "Вишневый сад" Денис Кравцов
россия
Культура, Россия
Умер актер театрального центра "Вишневый сад" Денис Кравцов

© Фото : Театральный центр "Вишневый сад"Денис Кравцов
© Фото : Театральный центр "Вишневый сад"
Денис Кравцов. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Актер театрального центра "Вишневый сад" Денис Кравцов умер в возрасте 43 лет, сообщили в пресс-службе театра.
"Страшная новость, в которую невозможно поверить - не стало артиста театра Дениса Кравцова. Сердце нашего друга, члена большой театральной семьи "Вишневого сада" остановилось на 44-м году жизни", - говорится в сообщении на сайте театра.
В театре подчеркнули, что Кравцов был многогранным актером, воплотившим на сцене самые разные образы: злодея Джафара, трогательного Льва, отчаянного Разумихина, скромного Подколесина и благородного Лесничего в сказке "Золушка".
Театр выразил глубокие соболезнования родственникам и близким актера. О дате и месте церемонии прощания с Кравцовым будет сообщено дополнительно.
 
КультураРоссия
 
 
