Актер театрального центра "Вишневый сад" Денис Кравцов умер в возрасте 43 лет, сообщили в пресс-службе театра. РИА Новости, 21.02.2026
Умер актер театрального центра "Вишневый сад" Денис Кравцов
Актер театрального центра "Вишневый сад" Денис Кравцов умер в возрасте 43 лет
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Актер театрального центра "Вишневый сад" Денис Кравцов умер в возрасте 43 лет, сообщили в пресс-службе театра.
"Страшная новость, в которую невозможно поверить - не стало артиста театра Дениса Кравцова. Сердце нашего друга, члена большой театральной семьи "Вишневого сада" остановилось на 44-м году жизни", - говорится в сообщении на сайте
театра.
В театре подчеркнули, что Кравцов был многогранным актером, воплотившим на сцене самые разные образы: злодея Джафара, трогательного Льва, отчаянного Разумихина, скромного Подколесина и благородного Лесничего в сказке "Золушка".
Театр выразил глубокие соболезнования родственникам и близким актера. О дате и месте церемонии прощания с Кравцовым будет сообщено дополнительно.