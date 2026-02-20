В частном секторе Краснодара упали обломки БПЛА

КРАСНОДАР, 20 фев - РИА Новости. Обломки БПЛА упали в частном секторе в Краснодаре, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

"Обломки БПЛА упали в частном секторе в Краснодаре . ЧП произошло в районе ТЦ "Меридиан" краевого центра", — говорится в сообщении.

Из-за падения обломков дрона один человек получил травмы — порезы от обломков стекла, ему оказали первую помощь.

В близлежащих домах выбило несколько окон. Повреждены восемь автомобилей и газовая труба. На месте падения обломков произошел пожар, который оперативно потушили.