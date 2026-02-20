https://ria.ru/20260220/krasnodar-2075891655.html
В частном секторе Краснодара упали обломки БПЛА
В частном секторе Краснодара упали обломки БПЛА - РИА Новости, 21.02.2026
В частном секторе Краснодара упали обломки БПЛА
Обломки БПЛА упали в частном секторе в Краснодаре, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. РИА Новости, 21.02.2026
КРАСНОДАР, 20 фев - РИА Новости. Обломки БПЛА упали в частном секторе в Краснодаре, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
"Обломки БПЛА упали в частном секторе в Краснодаре
. ЧП произошло в районе ТЦ "Меридиан" краевого центра", — говорится в сообщении.
Из-за падения обломков дрона один человек получил травмы — порезы от обломков стекла, ему оказали первую помощь.
В близлежащих домах выбило несколько окон. Повреждены восемь автомобилей и газовая труба. На месте падения обломков произошел пожар, который оперативно потушили.
На месте работают оперативные и специальные службы.