Рейтинг@Mail.ru
В Краснодаре при падении обломков БПЛА пострадал человек - РИА Новости, 20.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:04 20.02.2026 (обновлено: 22:31 20.02.2026)
https://ria.ru/20260220/krasnodar-2075889982.html
В Краснодаре при падении обломков БПЛА пострадал человек
В Краснодаре при падении обломков БПЛА пострадал человек - РИА Новости, 20.02.2026
В Краснодаре при падении обломков БПЛА пострадал человек
Один человек пострадал из-за падения обломков БПЛА в Краснодаре, ему оказали первую помощь, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T22:04:00+03:00
2026-02-20T22:31:00+03:00
происшествия
краснодар
краснодарский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1d/1565361139_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_2ea2b8f08e4d9b7aae5e9e25ffd4c729.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
краснодар
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1d/1565361139_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_ccf3a1f09ed4026157278810a4f5975f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, краснодар, краснодарский край
Происшествия, Краснодар, Краснодарский край
В Краснодаре при падении обломков БПЛА пострадал человек

В Краснодаре при падении обломков БПЛА в промзоне пострадал человек

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкВрач скорой медицинской помощи возле автомобиля
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОДАР, 20 фев - РИА Новости. Один человек пострадал из-за падения обломков БПЛА в Краснодаре, ему оказали первую помощь, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
Краснодаре из-за падения обломков БПЛА пострадал один человек. По уточненной информации, фрагменты упали в районе улицы Новороссийской в промзоне около гаражного кооператива. Рядом есть многоквартирные и частные дома. Пострадавшему (порезы от осколков стекла) на месте оказали первую помощь", - говорится в сообщении.
Уточняется также, что в близлежащих домах выбило несколько окон. Повреждены восемь автомобилей и газовая труба. После падения обломков беспилотника произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали, добавили в оперштабе региона.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
ПроисшествияКраснодарКраснодарский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала