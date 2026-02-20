https://ria.ru/20260220/krasnodar-2075889982.html
В Краснодаре при падении обломков БПЛА пострадал человек
В Краснодаре при падении обломков БПЛА пострадал человек - РИА Новости, 20.02.2026
В Краснодаре при падении обломков БПЛА пострадал человек
Один человек пострадал из-за падения обломков БПЛА в Краснодаре, ему оказали первую помощь, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. РИА Новости, 20.02.2026
В Краснодаре при падении обломков БПЛА пострадал человек
В Краснодаре при падении обломков БПЛА в промзоне пострадал человек