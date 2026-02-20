Рейтинг@Mail.ru
Конгрессу США рассказали о коррупции среди соратников Зеленского - РИА Новости, 20.02.2026
03:59 20.02.2026 (обновлено: 06:24 20.02.2026)
Конгрессу США рассказали о коррупции среди соратников Зеленского
Аудиторы Пентагона, госдепа и USAID в докладе конгрессу США рассказали о выявленной на Украине коррупции и присвоении средств соратниками Владимира Зеленского. РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T03:59:00+03:00
2026-02-20T06:24:00+03:00
в мире, сша, украина, владимир зеленский, герман галущенко, тимур миндич, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), конгресс сша, энергоатом
В мире, США, Украина, Владимир Зеленский, Герман Галущенко, Тимур Миндич, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Конгресс США, Энергоатом
Конгрессу США рассказали о коррупции среди соратников Зеленского

Аудиторы госдепа рассказали о коррупции среди соратников Зеленского в конгрессе

© REUTERS / Liesa JohannssenВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© REUTERS / Liesa Johannssen
Владимир Зеленский. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Аудиторы Пентагона, госдепа и USAID в докладе конгрессу США рассказали о выявленной на Украине коррупции и присвоении средств соратниками Владимира Зеленского.
"Украинские правоохранительные структуры выявили случаев коррупции правительственными чиновниками более чем на 100 миллионов долларов", - говорится в докладе генеральных инспекторов трех ведомств.
Авторы документа рассказали о случаях завышения цен на военную технику, а также об откатах в "Энергоатоме", к которым причастны "сторонники" Зеленского.
Случаев нецелевого использования американской помощи минэнерго США не выявило, успокоили аудиторы.
НАБУ 10 ноября 2025 года заявило о проведении масштабной спецоперации в сфере энергетики, опубликовав фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и бывшего тогда министром юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Сотрудник НАБУ - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в энергетике
Вчера, 14:23
 
