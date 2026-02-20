Конгрессу США рассказали о коррупции среди соратников Зеленского

ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Аудиторы Пентагона, госдепа и USAID в докладе конгрессу США рассказали о выявленной на Украине коррупции и присвоении средств соратниками Владимира Зеленского.
"Украинские правоохранительные структуры выявили случаев коррупции правительственными чиновниками более чем на 100 миллионов долларов", - говорится в докладе генеральных инспекторов трех ведомств.
Авторы документа рассказали о случаях завышения цен на военную технику, а также об откатах в "Энергоатоме", к которым причастны "сторонники" Зеленского.
Случаев нецелевого использования американской помощи минэнерго США не выявило, успокоили аудиторы.
НАБУ 10 ноября 2025 года заявило о проведении масштабной спецоперации в сфере энергетики, опубликовав фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и бывшего тогда министром юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.