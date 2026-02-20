В России появилась первая органическая конина

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Первая органическая конина появилась в России, сертификат соответствия требованиям производства органической продукции получил производитель из Якутии, сообщили РИА Новости в Роскачестве.

« "Первая органическая конина появилась в России . Сертификат соответствия требованиям производства органической продукции на конину и продукты ее переработки, выданный аккредитованным органом "Роскачество-Органик", получило предприятие из села Магарас, Горного улуса , Республики Саха (Якутия) - ИП Лиханова Вера Петровна", - говорится в сообщении.

Там добавили, что для получения статуса органической конины вся производственная цепочка, от содержания животных до переработки мяса, должна строго соответствовать требованиям.

По их словам, нацстандарт гарантирует, что продукция произведена без использования стимуляторов роста, антибиотиков, синтетических кормовых добавок и ГМО.