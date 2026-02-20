https://ria.ru/20260220/konina-2075723471.html
В России появилась первая органическая конина
В России появилась первая органическая конина - РИА Новости, 20.02.2026
В России появилась первая органическая конина
Первая органическая конина появилась в России, сертификат соответствия требованиям производства органической продукции получил производитель из Якутии, сообщили РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T12:18:00+03:00
2026-02-20T12:18:00+03:00
2026-02-20T12:18:00+03:00
россия
горный улус
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/14/2075724255_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9cb9e79b3dd6b7d08c17ceb3746913c1.jpg
https://ria.ru/20251029/avokado-2051370881.html
https://ria.ru/20250506/limony-2015193624.html
россия
горный улус
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/14/2075724255_321:0:3052:2048_1920x0_80_0_0_5d09ee9a53ad740c9bcc8e987c0938f6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, горный улус, экономика
Россия, Горный улус, Экономика
В России появилась первая органическая конина
РИА Новости: Роскачество сообщило о появлении первой органической конины в РФ
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Первая органическая конина появилась в России, сертификат соответствия требованиям производства органической продукции получил производитель из Якутии, сообщили РИА Новости в Роскачестве.
«
"Первая органическая конина появилась в России
. Сертификат соответствия требованиям производства органической продукции на конину и продукты ее переработки, выданный аккредитованным органом "Роскачество-Органик", получило предприятие из села Магарас, Горного улуса
, Республики Саха (Якутия) - ИП Лиханова Вера Петровна", - говорится в сообщении.
Там добавили, что для получения статуса органической конины вся производственная цепочка, от содержания животных до переработки мяса, должна строго соответствовать требованиям.
По их словам, нацстандарт гарантирует, что продукция произведена без использования стимуляторов роста, антибиотиков, синтетических кормовых добавок и ГМО.
В ведомстве напомнили, что в России
органическим может называться только прошедший в аккредитованном органе сертификацию товар. С 1 сентября прошлого года это требование также распространяться на маркировку "эко" и "био".