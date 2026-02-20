Рейтинг@Mail.ru
В России появилась первая органическая конина - РИА Новости, 20.02.2026
12:18 20.02.2026
В России появилась первая органическая конина
В России появилась первая органическая конина
Первая органическая конина появилась в России, сертификат соответствия требованиям производства органической продукции получил производитель из Якутии, сообщили РИА Новости, 20.02.2026
2026
россия, горный улус, экономика
Россия, Горный улус, Экономика
В России появилась первая органическая конина

Конская колбаса
Конская колбаса
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Первая органическая конина появилась в России, сертификат соответствия требованиям производства органической продукции получил производитель из Якутии, сообщили РИА Новости в Роскачестве.
«
"Первая органическая конина появилась в России. Сертификат соответствия требованиям производства органической продукции на конину и продукты ее переработки, выданный аккредитованным органом "Роскачество-Органик", получило предприятие из села Магарас, Горного улуса, Республики Саха (Якутия) - ИП Лиханова Вера Петровна", - говорится в сообщении.
Там добавили, что для получения статуса органической конины вся производственная цепочка, от содержания животных до переработки мяса, должна строго соответствовать требованиям.
По их словам, нацстандарт гарантирует, что продукция произведена без использования стимуляторов роста, антибиотиков, синтетических кормовых добавок и ГМО.
В ведомстве напомнили, что в России органическим может называться только прошедший в аккредитованном органе сертификацию товар. С 1 сентября прошлого года это требование также распространяться на маркировку "эко" и "био".
