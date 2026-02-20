В Индии выступили с предупреждением из-за переговоров по Украине

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Стратегия ЕС по затягиванию конфликта на Украине является проигрышной, об этом в соцсети X заявил бывший первый замглавы МИД Индии и экс-посол в Москве Канвал Сибал.
"Западные лидеры усвоили нарратив о том, что Россия проиграла войну и что ее экономика и демография рушатся. <…> Именно Украина сейчас находится в отчаянном положении, а европейская стратегия теперь лишилась уверенность и даже запутана прямыми обращениями (Дональда. — Прим. ред.) Трампа к (Владимиру. — Прим. ред.) Путину", — написал он, комментируя публикацию Reuters о том, что руководители европейских служб разведки не видят возможности достичь мира на Украине в текущем году.
По словам эксперта, Европа все еще ошибочно считает, что ей удастся заставить Россию отказаться от ее стратегических позиций и пойти на уступки, в то время как Вашингтон подталкивает главу киевского режима к завершению конфликта "на реалистичных" для Украины условиях.
"Ирония заключается в том, что европейцы не хотят разговаривать с Россией, а американцы разговаривают с Москвой. Американцы хотят, чтобы Зеленский заключил мир на реалистичных условиях, но европейцы отговаривают его от этого, полагая, что реальность сложится в пользу Украины", — резюмировал Сибал.
Накануне агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, что разведывательные службы Европы не видят возможности достижения мира в этом году. Один из них назвал переговоры в Женеве "театрализованным представлением", а по мнению другого высокопоставленного разведчика, реальные переговоры начнутся, "если Россия получит эти уступки (вывод ВСУ из Донбасса — прим. ред.)".
Как ранее отмечали в Кремле, США признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной на саммите на Аляске, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.
Мирный процесс по Украине
В конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись закрытые контакты рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Тогда они обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по схеме "157 на 157".
В Женеве 17-18 февраля прошел третий раунд переговоров по мирному урегулированию. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что они были тяжелыми, но деловыми. Он отметил, что новая встреча по Украине состоится в ближайшее время.
Как рассказал источник РИА Новости, представители стран не подписывали какие-либо документы. Конкретики по месту и времени новых контактов пока нет, но диалог будет продолжен.