Зеленский сделал заявление о готовности идти на компромиссы
Зеленский сделал заявление о готовности идти на компромиссы - РИА Новости, 20.02.2026
Зеленский сделал заявление о готовности идти на компромиссы
Киев готов к реальным компромиссам в переговорном процессе, но не ценой независимости Украины, заявил Владимир Зеленский. РИА Новости, 20.02.2026
Зеленский сделал заявление о готовности идти на компромиссы
Зеленский: Украина готова к реальным компромиссам, но не ценой независимости