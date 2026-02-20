Умер солист группы Shortparis Николай Комягин

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Актер, солист группы Shortparis Николай Комягин умер в возрасте 39 лет, сообщила телеведущая Ксения Собчак.

Телеведущая также выразила соболезнования родным и близким Комягина, отметив, что музыкант был талантливым, ярким и самобытным человеком.