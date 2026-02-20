https://ria.ru/20260220/komjagin-2075712382.html
Умер солист группы Shortparis Николай Комягин
Умер солист группы Shortparis Николай Комягин - РИА Новости, 20.02.2026
Умер солист группы Shortparis Николай Комягин
Актер, солист группы Shortparis Николай Комягин умер в возрасте 39 лет, сообщила телеведущая Ксения Собчак. РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T11:53:00+03:00
2026-02-20T11:53:00+03:00
2026-02-20T11:54:00+03:00
москва
россия
ксения собчак
николай комягин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/14/2075704947_0:180:2838:1776_1920x0_80_0_0_2483931676b027b65d5e75324bef9e9e.jpg
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/14/2075704947_339:0:2740:1801_1920x0_80_0_0_cbbfdbf88bf312e7da78a37c01cad795.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, ксения собчак, николай комягин
Москва, Россия, Ксения Собчак, Николай Комягин
Умер солист группы Shortparis Николай Комягин
Солист группы Shortparis Николай Комягин умер в возрасте 39 лет
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Актер, солист группы Shortparis Николай Комягин умер в возрасте 39 лет, сообщила телеведущая Ксения Собчак.
"Умер солист группы Shortparis Николай Комягин. Стало плохо после тренировки по боксу, и сердце не выдержало. Ему было 39 лет. Горько и больно", - сообщила Собчак
в своем Telegram-канале.
Телеведущая также выразила соболезнования родным и близким Комягина, отметив, что музыкант был талантливым, ярким и самобытным человеком.
"Приехавший из Сибири, покоривший сначала Питер, потом Москву
, потом всю Россию
. Он болел русской культурой, по-настоящему любил ее", - добавила Собчак.