Умер солист группы Shortparis Николай Комягин
11:53 20.02.2026
Умер солист группы Shortparis Николай Комягин
Актер, солист группы Shortparis Николай Комягин умер в возрасте 39 лет, сообщила телеведущая Ксения Собчак. РИА Новости, 20.02.2026
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Актер, солист группы Shortparis Николай Комягин умер в возрасте 39 лет, сообщила телеведущая Ксения Собчак.
"Умер солист группы Shortparis Николай Комягин. Стало плохо после тренировки по боксу, и сердце не выдержало. Ему было 39 лет. Горько и больно", - сообщила Собчак в своем Telegram-канале.
Телеведущая также выразила соболезнования родным и близким Комягина, отметив, что музыкант был талантливым, ярким и самобытным человеком.
"Приехавший из Сибири, покоривший сначала Питер, потом Москву, потом всю Россию. Он болел русской культурой, по-настоящему любил ее", - добавила Собчак.
 
МоскваРоссияКсения СобчакНиколай Комягин
 
 
