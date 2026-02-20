https://ria.ru/20260220/kniga-2075794916.html
Названа самая популярная книга у мужчин
Названа самая популярная книга у мужчин - РИА Новости, 20.02.2026
Названа самая популярная книга у мужчин
Самой популярной книгой у мужчин стал роман Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита", среди фаворитов также "Атлант расправил плечи" Айн Рэнд, говорится в... РИА Новости, 20.02.2026
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Самой популярной книгой у мужчин стал роман Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита", среди фаворитов также "Атлант расправил плечи" Айн Рэнд, говорится в исследовании холдинга ON Медиа, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Книжный сервис КИОН Строки, входящий в состав холдинга ON Медиа, составил список самых популярных у мужчин книг.
"Возглавил его (список - ред.) роман "Мастер и Маргарита" Михаила Булгакова. Также среди фаворитов два бестселлера Ребекки Яррос ("Железное пламя" и "Четвертое крыло"), "Атлант расправил плечи" от Айн Рэнд, "Граф Монте-Кристо", русская классика ("Братья Карамазовы", "Тихий Дон" и др.)", - говорится в исследовании.
Аналитики выяснили, что в топ также вошли произведения Фрэнка Герберта "Дюна", Джорджа Оруэла "1984", повесть братьев Стругацких "Пикник на обочине", а также нон-фикшн "Тонкое искусство пофигизма" Марка Мэнсона и "Sapiens. Краткая история человечества" Юваля Ноя Харари.
ON Медиа (ранее - МТС Медиа) – контентный холдинг в составе группы МТС, в холдинг входят онлайн-кинотеатр КИОН, производитель фильмов и сериалов ON Студия, книжный сервис КИОН Строки, стриминг КИОН Музыка, музыкальная компания ON Лейбл и компания МТС Live (билетные операторы Ticketland и Ticketscloud, продюсерский центр ON Шоу, федеральная сеть концертных площадок).