Названа самая популярная книга у мужчин

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Самой популярной книгой у мужчин стал роман Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита", среди фаворитов также "Атлант расправил плечи" Айн Рэнд, говорится в исследовании холдинга ON Медиа, имеющемся в распоряжении РИА Новости.