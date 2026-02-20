В Киеве задержали организатора схемы по переправке уклонистов за границу

«

"В Киеве полицейские задержали организатора схемы по переправке военнообязанных (за границу - ред.), который взял деньги в обмен на гарантию трудоустройства в футбольную команду и в ее составе выехать за границу", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.