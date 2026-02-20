Рейтинг@Mail.ru
В Киеве задержали организатора схемы по переправке уклонистов за границу - РИА Новости, 20.02.2026
18:27 20.02.2026
В Киеве задержали организатора схемы по переправке уклонистов за границу
В Киеве задержали организатора схемы по переправке уклонистов за границу
Житель Киева предлагал уклонистам за 10 тысяч долларов "услуги" по трудоустройству в футбольную команду и выезду в ее составе с Украины, организатор схемы... РИА Новости, 20.02.2026
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
вооруженные силы украины
в мире, украина, киев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины
В Киеве задержали организатора схемы по переправке уклонистов за границу

Киевлянин предлагал уклонистам за $10 тыс уехать с Украины с футбольной командой

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСотрудники Украинской полиции в Киеве
Сотрудники Украинской полиции в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Стрингер
Сотрудники Украинской полиции в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Житель Киева предлагал уклонистам за 10 тысяч долларов "услуги" по трудоустройству в футбольную команду и выезду в ее составе с Украины, организатор схемы задержан, сообщила в пятницу национальная полиция страны.
«

Киеве полицейские задержали организатора схемы по переправке военнообязанных (за границу - ред.), который взял деньги в обмен на гарантию трудоустройства в футбольную команду и в ее составе выехать за границу", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

По данным полиции, преступную схему организовал 26-летний столичный житель, который за 10 тысяч долларов взял на себя обязательство оформить все необходимые документы. В ведомстве добавили, что также в оплату входили "услуги" по организации маршрута, транспортировке к пограничному участку и инструктажу по поведению во время прохождения пункта пропуска. Следователи Голосеевского управления полиции предъявили мужчине обвинения по уголовной статье о незаконной переправке лиц через государственную границу Украины. Ему грозит до девяти лет лишения свободы.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевВооруженные силы Украины
 
 
