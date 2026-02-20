Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Австрии прибыла в Киев с делегацией
16:01 20.02.2026
Глава МИД Австрии прибыла в Киев с делегацией
Глава МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер прибыла в Киев с делегацией депутатов от четырех из пяти австрийских парламентских партий. РИА Новости, 20.02.2026
Глава МИД Австрии прибыла в Киев с делегацией

ВЕНА, 20 фев - РИА Новости. Глава МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер прибыла в Киев с делегацией депутатов от четырех из пяти австрийских парламентских партий.
"Я нахожусь в Киеве с делегацией депутатов от четырех из пяти парламентских партий.", - написала она в своём аккаунте в соцсети X.

Предыдущая поездка Майнль-Райзингер в 2025 году на Украину вызвала широкую критику внутри Австрии, в том числе со стороны оппозиционных политиков, которые указывали на несоответствие подобных визитов традиционной политике военного нейтралитета республики.
Флаг Австрии. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Активистка KJÖ объяснила, почему молодежь Австрии против помощи Украине
12 февраля, 23:23
 
