Глава МИД Австрии прибыла в Киев с делегацией

ВЕНА, 20 фев - РИА Новости. Глава МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер прибыла в Киев с делегацией депутатов от четырех из пяти австрийских парламентских партий.
© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. Архивное фото