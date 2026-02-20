Рейтинг@Mail.ru
В офисе Зеленского выразили надежду на новую встречу переговорных групп
14:30 20.02.2026
В офисе Зеленского выразили надежду на новую встречу переговорных групп
Советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин сообщил, что Киев рассчитывает на проведение в феврале еще одной встречи переговорных групп России, США и Украины... РИА Новости, 20.02.2026
В офисе Зеленского выразили надежду на новую встречу переговорных групп

Литвин выразил надежду на еще на одну встречу переговорных групп в феврале

МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин сообщил, что Киев рассчитывает на проведение в феврале еще одной встречи переговорных групп России, США и Украины по урегулированию конфликта.
«
"В офисе президента рассчитывают на еще одну встречу переговорных групп в феврале", - сказал Литвин в комментарии украинскому изданию "Новости.Live".
В Женеве 17-18 февраля прошли переговоры представителей Москвы, Киева и Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине. Российскую делегацию на переговорах возглавил помощник российского лидера Владимир Мединский. По итогам второго дня переговоров он отметил, что дискуссии были тяжелыми, но деловыми. Мединский также анонсировал новую встречу в ближайшее время.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Парировать невозможно: Зеленский потешается, что Россия не ответит ничем
