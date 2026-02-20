https://ria.ru/20260220/kiev-2075769352.html
В офисе Зеленского выразили надежду на новую встречу переговорных групп
В офисе Зеленского выразили надежду на новую встречу переговорных групп - РИА Новости, 20.02.2026
В офисе Зеленского выразили надежду на новую встречу переговорных групп
Советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин сообщил, что Киев рассчитывает на проведение в феврале еще одной встречи переговорных групп России, США и Украины... РИА Новости, 20.02.2026
В офисе Зеленского выразили надежду на новую встречу переговорных групп
Литвин выразил надежду на еще на одну встречу переговорных групп в феврале