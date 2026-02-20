Кто приговорил звездного хирурга Лапутина к мучительной смерти

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Осенью 2005 года Москву потрясло преступление, оставшееся нераскрытым. Убийцы на роликах нанесли Евгению Лапутину, одному из самых востребованных пластических хирургов России, смертельный удар хирургическим скальпелем и бесследно исчезли.

Кто мог заказать знаменитого врача? И за что с ним так жестоко расправились?

Умел останавливать время

Евгений Лапутин был человеком, который, по выражению современников, словно изобрел средство для вечной молодости — его пациентки возвращали былой облик буквально на глазах. Путь в профессию: московский мединститут, блестящие способности, которые заметили еще на студенческой скамье. Сначала нейрохирургия, работа в престижных клиниках, научные статьи и всесоюзная известность в узких кругах.

Но в 1998 году Лапутин сделал поворот , который определил его судьбу. Ему захотелось жить иначе, чем коллеги по больнице. Дорогие автомобили, заграничные курорты, просторная квартира — все это давало новое, только набиравшее обороты направление пластической хирургии.

И Лапутин переквалифицировался. Успех пришел мгновенно. Он не просто делал операции — он разрабатывал оригинальные методики коррекции возрастных изменений. По сути, поворачивал время вспять.

Звездные пациентки и статус "полубога"

СМИ тех лет писали, что в очереди к Лапутину стояли звезды кино и эстрады. Его имя стало синонимом качества и элитарности. Он писал научные труды, издавал книги, которые раскупали не только коллеги и студенты, но и широкая публика. Регулярные появления на телевидении превратили врача в медийную фигуру.

© Фото : соцсети Яны Лапутиной Евгений Лапутин © Фото : соцсети Яны Лапутиной Евгений Лапутин

Успех профессиональный неизбежно вел к успеху у женщин. Лапутин был высок, спортивен, красив и богат — идеальный набор для "прекрасного принца". Он был женат дважды. Первый брак распался довольно быстро, причем инициатором, как писали тогда СМИ, была супруга.

Во втором браке, по словам знавших его людей, хирург был по-настоящему счастлив. Рождение ребенка словно подарило ему вторую молодость. Казалось, жизнь удалась на все сто.

Ночной вызов

За несколько дней до трагедии Лапутину стали поступать угрозы. Он не рассказывал близким, от кого они исходили, но на всякий случай приобрел пистолет.

Ночью 21 сентября 2005 года хирург вышел из своей новой квартиры и отправился во двор. Позже выяснилось: его вызвала на разговор бывшая жена Вита. Она ждала экс-супруга у себя дома, в их общей квартире, но Евгений так и не появился. Встревоженная Вита позвонила Ирине и услышала в трубке крик: "Женя ранен!"

Вита бросилась к месту трагедии. Лапутин был еще жив. Истекая кровью, он успел рассказать женщинам, что выходил из подъезда, когда к нему подъехали два парня на роликовых коньках.

Один из них ткнул врача в живот чем-то острым. Как позже установили эксперты, это был хирургический скальпель. Лапутин, якобы, успел прошептать , что уверен: его заказал конкурент — другой пластический хирург.

"Выстрел услышат, номер запомнят"

Скорая доставила раненого в больницу, где когда-то начиналась его карьера. Но медицина оказалась бессильна. Лапутин скончался от потери крови.

Следствие отрабатывало множество версий . Самая очевидная — конкурентная борьба. Но подтверждения не были найдены.

В прокуратуре обратили внимание на необычный способ передвижения убийц — на роликовых коньках.

Вита в интервью "Известиям" детально описала, почему следствие почти сразу отказалось от версии о случайном хулиганстве:

"Место, где произошло убийство Евгения Лапутина, довольно оживленное. Дом № 5 по улице Остоженка стоит в нескольких метрах от перекрестка, за которым храм Христа Спасителя. Убить в этом месте, не привлекая внимания, практически невозможно. Выстрел услышат, номера машины запомнят".

Убийство на высоком уровне

По словам Виты, ей в милиции объяснили, что преступление было совершено на высоком профессиональном уровне.

"Когда по улице едут роллеры, которые спотыкаются, натыкаются на прохожих и извиняются, на них никто не обращает внимания. Таким же образом наткнулись на Евгения Борисовича и исподтишка нанесли удар ножом в живот. В подобном случае человек первое время не может ни вздохнуть, ни крикнуть. После этого он оседает, у него начинает течь кровь. Когда прохожие понимают, что с ним что-то не так, проходит много времени".