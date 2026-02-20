Рейтинг@Mail.ru
Хинштейн высказался об осужденных по делу о курских фортификациях
16:54 20.02.2026 (обновлено: 17:09 20.02.2026)
Хинштейн высказался об осужденных по делу о курских фортификациях
Хинштейн высказался об осужденных по делу о курских фортификациях
Хинштейн высказался об осужденных по делу о курских фортификациях

Хинштейн: осужденные по делу о курских фортификациях подрывали безопасность РФ

КУРСК, 20 фев – РИА Новости. Осужденные по делу о растрате при строительстве фортификаций в Курской области подрывали обороноспособность и безопасность страны, заявил губернатор региона Александр Хинштейн.
В пятницу Ленинский районный суд Курска признал виновным в растрате в крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ) при строительстве фортификаций в регионе бывшего главу "Корпорации развития Курской области" Владимира Лукина, его бывших заместителей Дмитрия Спиридонова и Игоря Грабина, а также директора ООО "КТК Сервис" Андрея Воловикова. Лукина приговорили к лишению свободы на девять лет, Спиридонова – на семь лет, Грабина – на восемь лет, Воловикова – на 8,5 лет. С осужденных в пользу Корпорации развития взыскали 152,8 миллиона рублей.
"Это вдвойне циничное преступление, потому что (бывший глава "Корпорации развития Курской области" Владимир - ред.) Лукин со своими подельниками и покровителями не просто воровали средства из бюджета. Они подрывали обороноспособность и безопасность страны", - написал Хинштейн в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что правительство Курской области активно сотрудничает со следствием и предоставляет все необходимые данные.
В Курске вынесли приговоры по делу о хищениях при строительстве укреплений
В Курске вынесли приговоры по делу о хищениях при строительстве укреплений
Александр ХинштейнКурская областьПроисшествияКурскРоссияВладимир Лукин
 
 
