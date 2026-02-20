Рейтинг@Mail.ru
В Химках нашли в сугробе мертвую змею
07:57 20.02.2026
В Химках нашли в сугробе мертвую змею
В Химках нашли в сугробе мертвую змею
Мертвую змею нашли в сугробе в подмосковных Химках, рассказала РИА Новости женщина, чья собака обнаружила рептилию. РИА Новости, 20.02.2026
2026
химки (городской округ в московской области)
Химки (городской округ в Московской области)
В Химках нашли в сугробе мертвую змею

В Химках собака нашла в сугробе мертвую змею

Химки. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Мертвую змею нашли в сугробе в подмосковных Химках, рассказала РИА Новости женщина, чья собака обнаружила рептилию.
"Около недели назад мой пес, когда вечером гуляли по Молодежной улице (Химки - ред.), начал копать сугроб, я подошла посмотреть, что он там делает, а там змея", - рассказала женщина.
На видео, которым с агентством поделилась женщина, на хвосте у змеи видно рану, откуда она - неизвестно. По словам женщины, местные жители говорили, что в доме был пожар - тогда же и выкинули рептилию, но точной информации о том, как же змея оказалась на улице, нет.
