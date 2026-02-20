https://ria.ru/20260220/khimki-2075659556.html
В Химках нашли в сугробе мертвую змею
В Химках нашли в сугробе мертвую змею - РИА Новости, 20.02.2026
В Химках нашли в сугробе мертвую змею
Мертвую змею нашли в сугробе в подмосковных Химках, рассказала РИА Новости женщина, чья собака обнаружила рептилию. РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T07:57:00+03:00
2026-02-20T07:57:00+03:00
2026-02-20T07:57:00+03:00
химки (городской округ в московской области)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/54836/32/548363271_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_87c8240aead593bb40862f2179bf8c38.jpg
https://ria.ru/20260208/khimki-2073049942.html
химки (городской округ в московской области)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/54836/32/548363271_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_905835ddee04cdfd32a0c71dffabedce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
химки (городской округ в московской области)
Химки (городской округ в Московской области)
В Химках нашли в сугробе мертвую змею
В Химках собака нашла в сугробе мертвую змею
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Мертвую змею нашли в сугробе в подмосковных Химках, рассказала РИА Новости женщина, чья собака обнаружила рептилию.
"Около недели назад мой пес, когда вечером гуляли по Молодежной улице (Химки
- ред.), начал копать сугроб, я подошла посмотреть, что он там делает, а там змея", - рассказала женщина.
На видео, которым с агентством поделилась женщина, на хвосте у змеи видно рану, откуда она - неизвестно. По словам женщины, местные жители говорили, что в доме был пожар - тогда же и выкинули рептилию, но точной информации о том, как же змея оказалась на улице, нет.