Психолог рассказал о причинах появления хейтеров в интернете

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Пользователь в интернете может стать хейтером из-за своего замаскированного желания получить внимание и поддержку других людей, заявил РИА Новости ассистент кафедры педагогики и медицинской психологии института психолого-социальной работы Сеченовского университета Андрей Неврюев.

"Раньше считали, что хейт основан на желании причинить вред другому человеку. Но современные исследования скорее показали, что это может быть, наряду с другими особенностями (например, так принято вести себя в радикальных группах), еще и замаскированный поиск внимания и поддержки", - сказал Неврюев.

Он добавил, что хейтер не может попросить о помощи, вместо этого он цепляется к людям, а реакции на такое поведение позволяют ему почувствовать себя значимым.

В связи с этим Неврюев посоветовал не реагировать на комментарии хейтеров или интернет-троллей.

По мнению собеседника агентства, такие пользователи сами отступят, не увидев поддержки своим действиям. А если у хейтера находятся единомышленники, то он перестает воспринимать агрессию как девиацию, и она становится частью его идентичности.

"Такая поддержка хейта – только одно из условий, чтобы агрессия "вышла" в оффлайн. Другое важное условие – окружение. Если есть давление, агрессия со стороны – шансы подобного исхода повышаются", - отметил Неврюев. ​