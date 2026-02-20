Рейтинг@Mail.ru
11:05 20.02.2026
Психолог рассказал о причинах появления хейтеров в интернете
Психолог рассказал о причинах появления хейтеров в интернете
Психолог рассказал о причинах появления хейтеров в интернете

Психолог Неврюев: человек может стать хейтером из-за желания получить внимание

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Пользователь в интернете может стать хейтером из-за своего замаскированного желания получить внимание и поддержку других людей, заявил РИА Новости ассистент кафедры педагогики и медицинской психологии института психолого-социальной работы Сеченовского университета Андрей Неврюев.
"Раньше считали, что хейт основан на желании причинить вред другому человеку. Но современные исследования скорее показали, что это может быть, наряду с другими особенностями (например, так принято вести себя в радикальных группах), еще и замаскированный поиск внимания и поддержки", - сказал Неврюев.
Мужчина за компьютером - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Юрист рассказал, что грозит за мат в интернете
19 февраля, 04:49
Он добавил, что хейтер не может попросить о помощи, вместо этого он цепляется к людям, а реакции на такое поведение позволяют ему почувствовать себя значимым.
В связи с этим Неврюев посоветовал не реагировать на комментарии хейтеров или интернет-троллей.
По мнению собеседника агентства, такие пользователи сами отступят, не увидев поддержки своим действиям. А если у хейтера находятся единомышленники, то он перестает воспринимать агрессию как девиацию, и она становится частью его идентичности.
"Такая поддержка хейта – только одно из условий, чтобы агрессия "вышла" в оффлайн. Другое важное условие – окружение. Если есть давление, агрессия со стороны – шансы подобного исхода повышаются", - отметил Неврюев. ​
Кроме того, по словам врача, агрессия в онлайн-пространстве умеренно коррелирует с тем, как люди выражают агрессию словами в реальной жизни. Эта связь сильнее у людей, у которых высокий уровень импульсивности, низкий уровень эмпатии, есть высокая потребность в признании и очень сильная идентификация с онлайн-группой, частью которой им важно быть.
Женщина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Женщину оштрафовали за слово в интернет-споре
14 февраля, 07:04
 
