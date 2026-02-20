Рейтинг@Mail.ru
СК завершил расследование нескольких уголовных дел о "Пушкинских картах" - РИА Новости, 20.02.2026
17:58 20.02.2026
https://ria.ru/20260220/karty-2075837997.html
СК завершил расследование нескольких уголовных дел о "Пушкинских картах"
СК завершил расследование нескольких уголовных дел о "Пушкинских картах" - РИА Новости, 20.02.2026
СК завершил расследование нескольких уголовных дел о "Пушкинских картах"
Следственный комитет России завершил расследование уголовных дел в отношении шести участников организованной преступной группы, обвиняемых в мошенничестве с... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T17:58:00+03:00
2026-02-20T17:58:00+03:00
россия
москва
происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
СК завершил расследование нескольких уголовных дел о "Пушкинских картах"

СК завершил расследование нескольких дел о мошенничестве с "Пушкинскими картами"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Следственный комитет России завершил расследование уголовных дел в отношении шести участников организованной преступной группы, обвиняемых в мошенничестве с "Пушкинскими картами", сообщили РИА Новости в СК РФ.
"Завершено расследование уголовных дел в отношении шести участников организованной преступной группы. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере)... Уголовные дела переданы в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи суд", - говорится в сообщении.
По данным следствия, не позднее января 2023 года один из фигурантов разработал план по хищению средств, выделяемых в рамках программы "Пушкинская карта". Он привлек знакомого из числа должностных лиц "Киноконцертного зала Эльдар" в Москве.
В СК РФ отметили, что подельники подали заявку от лица концертной площадки на платформу "PRO.Культура РФ" для участия мероприятия в программе "Пушкинская карта", далее был заключен договор об исполнении фигурантом музыкальных композиций на мероприятии. Затем, как полагает СК, злоумышленники нашли в интернете владельцев "Пушкинских карт" от 14 до 22 лет с неиспользованным лимитом средств. Обманом соучастники похищали деньги с соцкарт, приобретая билеты на мероприятие. Кроме того, они подыскивали тех, кто мог оформить "Пушкинские карты", указав недостоверные персональные данные.
Таким образом, с "Пушкинских карт" было приобретено не менее 3 тысяч билетов на организуемые соучастниками в 2023-2025 годах культурные мероприятия без цели их посещения. При проведении мероприятия соучастники фиктивно гасили билеты, при этом зрителей на нем не было. После они предоставляли в профильное министерство ложные сведения о проведении мероприятия, на основании которых похитили более 15 миллионов рублей, уточнили в СК.
Как рассказали в СК, следователи приняли меры к возмещению ущерба, наложили аресты на имущество фигурантов на сумму свыше 5 миллионов рублей.
