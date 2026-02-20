СК завершил расследование нескольких уголовных дел о "Пушкинских картах"

Таким образом, с "Пушкинских карт" было приобретено не менее 3 тысяч билетов на организуемые соучастниками в 2023-2025 годах культурные мероприятия без цели их посещения. При проведении мероприятия соучастники фиктивно гасили билеты, при этом зрителей на нем не было. После они предоставляли в профильное министерство ложные сведения о проведении мероприятия, на основании которых похитили более 15 миллионов рублей, уточнили в СК.