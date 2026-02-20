https://ria.ru/20260220/karta-2075636942.html
Раскрыта опасность популярного способа уничтожения банковской карты
Финансист Кутьин предостерег от выбрасывания ненужной банковской карты в мусор
МОСКВА, 20 фев – РИА Новости.
Самый популярный способ уничтожения ненужной банковской карты – просто выбросить ее в мусорное ведро. Почему так не стоит делать, рассказал агентству "Прайм"
директор по аналитике Инго Банка Василий Кутьин.
Он напомнил, что раньше карты требовали возвращать в банк, о чем на них было написано специальное предупреждение. Теперь этого нет, и клиент сам решает, куда деть ненужную карту.
Многие просто выбрасывают их в мусорные контейнеры, оставляют детям в качестве игрушки или продают на интернет-площадках коллекционерам. Это может привести к серьезным проблемам. Дело в том, что банковская карта содержит много конфиденциальных данных, связанных со счетом клиента. И они могут попасть в чужие руки.
"Злоумышленники могут занести их в мошеннические базы и использовать в комбинации с социальными инженерными схемами, обходя традиционные методы защиты", - предупредил Кутьин.
Он советует уничтожить ненужную карту с помощью шредера или обычных ножниц. Но важно следить, чтобы чип, номер, голограмма были разрезаны.