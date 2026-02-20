Рейтинг@Mail.ru
Европа хочет видеть уступки со стороны России, заявила Каллас - РИА Новости, 20.02.2026
15:38 20.02.2026
https://ria.ru/20260220/kallas-2075792558.html
Европа хочет видеть уступки со стороны России, заявила Каллас
Европа хочет видеть уступки со стороны России, заявила Каллас - РИА Новости, 20.02.2026
Европа хочет видеть уступки со стороны России, заявила Каллас
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что Европа "хочет видеть уступки со стороны России" по Украине. РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T15:38:00+03:00
2026-02-20T15:38:00+03:00
россия
украина
европа
1920
1920
true
Европа хочет видеть уступки со стороны России, заявила Каллас

Каллас: Европа хочет видеть уступки со стороны России по Украине

Глава евродипломатии Кая Каллас
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Глава евродипломатии Кая Каллас. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 20 фев - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что Европа "хочет видеть уступки со стороны России" по Украине.
Ранее СМИ сообщали, что Каллас распространила среди стран ЕС некое письмо с требованиями к РФ, где, в частности, содержится требование о сокращении ВС России по мирному соглашению по Украине.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Россия резко усилила позицию в переговорах с США: торга по Украине не будет
10 февраля, 08:00
"Нам необходимо перенести акцент на сторону, которая несет ответственность за эту войну. Нам также нужно увидеть уступки с российской стороны, чтобы иметь устойчивый мир на Украине", - сказала она по итогам заседания в Кракове глав минобороны стран Европейской пятерки, включая Францию, Италию, Польшу, Германию и Великобританию.
Каллас уже заявляла, что в рамках переговоров по Украине она хотела бы подготовить список уступок, которые ЕС будет ожидать от России в вопросе урегулирования на Украине.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на предложение Каллас создать список требований ЕС к России для урегулирования украинского конфликта, сказав, что пока РФ не будет рассказывать, что сделает с этим списком.
Главный личный враг Путина придумал, как оставить Украину без штанов
4 февраля, 08:00
Главный личный враг Путина придумал, как оставить Украину без штанов
4 февраля, 08:00
 
