Япония сохранит курс на мирный договор с Россией, заявили в МИД

ТОКИО, 20 фев - РИА Новости. Япония продолжает придерживаться политики решения территориального вопроса и заключения мирного договора с Россией, а также исходит из необходимости решения существующих проблем, обеспечивая надлежащее взаимодействие и коммуникацию, заявил глава МИД страны Тосимицу Мотэги.
“Отношения между Японией и Россией находятся в сложной ситуации, но правительство Японии придерживается политики решения вопроса о принадлежности "северных территорий" (так Токио называет южные острова Курильской гряды - ред.) и заключения мирного договора. Между Японией и Россией как соседними странами существует множество нерешённых проблем, которые необходимо решать, обеспечивая надлежащее взаимодействие и коммуникацию”, - подчеркнул он.
По словам Мотэги, Токио намерен “настойчиво требовать у российской стороны возобновления” программ посещения могил бывшими жителями Курильских островов.
После введения Японией нескольких пакетов санкций против России в связи с ситуацией на Украине, МИД РФ 21 марта 2022 года заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.
Глава МИД Японии в ходе выступления в парламенте выразил обеспокоенность военным сотрудничеством КНДР и России.
Мотэги заявил о недопустимость разработки Пхеньяном своих ядерных и ракетных программ.
Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.