Япония сохранит курс на мирный договор с Россией, заявили в МИД

ТОКИО, 20 фев - РИА Новости. Япония продолжает придерживаться политики решения территориального вопроса и заключения мирного договора с Россией, а также исходит из необходимости решения существующих проблем, обеспечивая надлежащее взаимодействие и коммуникацию, заявил глава МИД страны Тосимицу Мотэги.