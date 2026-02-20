Рейтинг@Mail.ru
В "Яндекс Go" рассказали о росте чека за такси в Москве в пятницу утром
09:45 20.02.2026
В "Яндекс Go" рассказали о росте чека за такси в Москве в пятницу утром
Средний чек за поездку на такси по Москве до конца утреннего часа пик в пятницу будет выше примерно на 25% из-за увеличения длительности поездок, сообщили РИА... РИА Новости, 20.02.2026
общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, яндекс, снегопад в москве
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Яндекс, Снегопад в Москве
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Средний чек за поездку на такси по Москве до конца утреннего часа пик в пятницу будет выше примерно на 25% из-за увеличения длительности поездок, сообщили РИА Новости в сервисе "Яндекс Go".
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что осадки в московском регионе продолжатся в течение дня 20 февраля.
"До конца утреннего часа пик длительность поездок на такси в Москве может увеличиться до 30%, на отдельных маршрутах – в два-три раза… По прогнозам аналитиков, из-за роста времени в пути средний чек по городу может увеличиться до 25%, на длинных маршрутах заметнее", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что рост длительности поездки, а в последствии и цены наиболее заметен в утренний час пик на направлениях из области и с окраин в центр города и к пересадочным узлам, поскольку многие жители Подмосковья и москвичи едут на работу.
В "Яндексе" ожидают стабилизации ситуации после 11.00, когда дороги станут свободнее, но к вечеру - примерно с 16 часов - из-за усиления осадков и сокращенного рабочего дня перед длинными выходными прогнозируют более ранний час пик.
"В это время длительность поездок на такси вырастет снова, поэтому в "Яндекс Go" рекомендуют выезжать заранее и выбирать альтернативные виды городского транспорта", - добавили в компании.
