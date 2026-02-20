Рейтинг@Mail.ru
16:44 20.02.2026
Испания попросит ЕС снять санкции с уполномоченного президента Венесуэлы
в мире
испания
венесуэла
хосе мануэль альбарес
делси родригес
николас мадуро
евросоюз
в мире, испания, венесуэла, хосе мануэль альбарес, делси родригес, николас мадуро, евросоюз
В мире, Испания, Венесуэла, Хосе Мануэль Альбарес, Делси Родригес, Николас Мадуро, Евросоюз
© AP Photo / Ariana CubillosДелси Родригес
© AP Photo / Ariana Cubillos
Делси Родригес. Архивное фото
МАДРИД, 20 фев - РИА Новости. Испания официально попросит Евросоюз снять санкции с уполномоченного президента Венесуэлы Делси Родригес после принятия Национальной ассамблеей страны закона об амнистии для политзаключенных, заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес.
"Санкции никогда не являются самоцелью, они - средство для достижения целей, чтобы состоялся широкий, мирный и демократический диалог в Венесуэле. Если шаги в этом направлении предпринимаются, Европейский союз тоже должен их сделать", - приводит слова Альбареса новостное агентство Europa Press, добавив, что министр лишь "формально попросит исключить исполняющую обязанности президента из санкционного списка".
Глава МИД Испании также напомнил, что ЕС не вводил санкций против Николаса Мадуро. Альбарес объяснил, что при введении индивидуальных санкций Евросоюз "всегда оставляет вне списков президентов и министров иностранных дел", чтобы сохранять открытым канал диалога.
Национальная ассамблея Венесуэлы окончательно одобрила закон об амнистии для демократического сосуществования. Согласно принятому закону, амнистия распространяется на лиц, привлеченных к ответственности или осужденных за политические преступления и связанные с ними деяния в период с 1 января 1999 года по 30 января 2026 года. Документ охватывает события, связанные с политическим противостоянием, включая попытку государственного переворота 2002 года, нефтяную забастовку 2002–2003 годов, протестные акции 2004, 2007, 2013, 2014, 2017 и 2019 годов, а также эпизоды в контексте президентских выборов 2024 года.
Мужчина с флагом Венесуэлы в Каракасе - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
В США рассказали, как будут воздействовать на Венесуэлу
17 февраля, 20:47
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
