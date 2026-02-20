Испания попросит ЕС снять санкции с уполномоченного президента Венесуэлы

Национальная ассамблея Венесуэлы окончательно одобрила закон об амнистии для демократического сосуществования. Согласно принятому закону, амнистия распространяется на лиц, привлеченных к ответственности или осужденных за политические преступления и связанные с ними деяния в период с 1 января 1999 года по 30 января 2026 года. Документ охватывает события, связанные с политическим противостоянием, включая попытку государственного переворота 2002 года, нефтяную забастовку 2002–2003 годов, протестные акции 2004, 2007, 2013, 2014, 2017 и 2019 годов, а также эпизоды в контексте президентских выборов 2024 года.