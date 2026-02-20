https://ria.ru/20260220/ispanija-2075810003.html
Испания попросит ЕС снять санкции с уполномоченного президента Венесуэлы
Испания официально попросит Евросоюз снять санкции с уполномоченного президента Венесуэлы Делси Родригес после принятия Национальной ассамблеей страны закона об РИА Новости, 20.02.2026
МАДРИД, 20 фев - РИА Новости. Испания официально попросит Евросоюз снять санкции с уполномоченного президента Венесуэлы Делси Родригес после принятия Национальной ассамблеей страны закона об амнистии для политзаключенных, заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес.
"Санкции никогда не являются самоцелью, они - средство для достижения целей, чтобы состоялся широкий, мирный и демократический диалог в Венесуэле
. Если шаги в этом направлении предпринимаются, Европейский союз тоже должен их сделать", - приводит слова Альбареса
новостное агентство Europa Press
, добавив, что министр лишь "формально попросит исключить исполняющую обязанности президента из санкционного списка".
Глава МИД Испании также напомнил, что ЕС
не вводил санкций против Николаса Мадуро
. Альбарес объяснил, что при введении индивидуальных санкций Евросоюз "всегда оставляет вне списков президентов и министров иностранных дел", чтобы сохранять открытым канал диалога.
Национальная ассамблея Венесуэлы окончательно одобрила закон об амнистии для демократического сосуществования. Согласно принятому закону, амнистия распространяется на лиц, привлеченных к ответственности или осужденных за политические преступления и связанные с ними деяния в период с 1 января 1999 года по 30 января 2026 года. Документ охватывает события, связанные с политическим противостоянием, включая попытку государственного переворота 2002 года, нефтяную забастовку 2002–2003 годов, протестные акции 2004, 2007, 2013, 2014, 2017 и 2019 годов, а также эпизоды в контексте президентских выборов 2024 года.