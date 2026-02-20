Верховный суд не стал пересматривать иск "КамАЗ" к Минпромторгу

МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Верховный суд России решил не пересматривать судебные акты трех инстанций, которые по иску АО "Внешнеторговая компания "Камаз" взыскали с министерства промышленности и торговли России более 386 миллионов рублей субсидии, предназначенной для экспортеров промышленной продукции.
Как следует из материалов, изученных РИА Новости, судья ВС РФ Марина Антонова, изучив кассационную жалобу Минпромторга, не нашла оснований для пересмотра дела Судебной коллегией по экономическим спорам.
Постановлением правительства России в 2022 году была установлена субсидия российским предприятиям для компенсации затрат на транспортировку промышленной продукции на экспорт. Как пояснялось в документе, субсидия предоставляется в целях стимулирования производства и поставки конкурентоспособной продукции покупателям в рамках реализации федерального проекта "Промышленный экспорт".
"Камаз" подал заявку на получение субсидии за период поставок с 1 июля 2022 по 30 июня 2023 года, но решением Минпромторга от 14 ноября 2023 года ему было отказано. Министерство сослалось на то, что заявки от претендентов принимались с 9 часов 29 марта до 18 часов 20 августа 2023 года, а заявка "Камаза" поступила 20 августа, в 18 часов 18 минут, то есть на 18 минут позже указанного срока.
Автозавод оспорил отказ Минпромторга в суде. Арбитражный суд Московского округа в сентябре 2024 года признал решение ведомства незаконным и обязал Минпромторг предоставить субсидию в размере более 386 миллионов рублей. Постановление кассации оставил без изменения Верховный суд.
Поскольку "Камаз" денежной выплаты так и не получил, в январе 2025 года он обратился с этим иском к Минпромторгу о взыскании суммы субсидии.
Удовлетворяя иск, суды сослались на обстоятельства, установленные в предыдущем разбирательстве, а также отметили, что "транспортная" субсидия – мера господдержки организаций-экспортеров.
Как указал суд в решении, "данная мера поддержки была учтена заявителем при заключении контракта с покупателями и отгрузке продукции на экспорт в составе цены продукции, что сделало ее более конкурентоспособной на зарубежных рынках".
"Камаз" - крупнейший производитель грузовых автомобилей в России. Помимо грузовиков выпускает автобусы, электробусы и другие виды транспорта.