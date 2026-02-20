Верховный суд не стал пересматривать иск "КамАЗ" к Минпромторгу

МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Верховный суд России решил не пересматривать судебные акты трех инстанций, которые по иску АО "Внешнеторговая компания "Камаз" взыскали с министерства промышленности и торговли России более 386 миллионов рублей субсидии, предназначенной для экспортеров промышленной продукции.

Как следует из материалов, изученных РИА Новости, судья ВС РФ Марина Антонова, изучив кассационную жалобу Минпромторга , не нашла оснований для пересмотра дела Судебной коллегией по экономическим спорам.

Постановлением правительства России в 2022 году была установлена субсидия российским предприятиям для компенсации затрат на транспортировку промышленной продукции на экспорт. Как пояснялось в документе, субсидия предоставляется в целях стимулирования производства и поставки конкурентоспособной продукции покупателям в рамках реализации федерального проекта "Промышленный экспорт".

"Камаз" подал заявку на получение субсидии за период поставок с 1 июля 2022 по 30 июня 2023 года, но решением Минпромторга от 14 ноября 2023 года ему было отказано. Министерство сослалось на то, что заявки от претендентов принимались с 9 часов 29 марта до 18 часов 20 августа 2023 года, а заявка "Камаза" поступила 20 августа, в 18 часов 18 минут, то есть на 18 минут позже указанного срока.

Автозавод оспорил отказ Минпромторга в суде. Арбитражный суд Московского округа в сентябре 2024 года признал решение ведомства незаконным и обязал Минпромторг предоставить субсидию в размере более 386 миллионов рублей. Постановление кассации оставил без изменения Верховный суд.

Поскольку "Камаз" денежной выплаты так и не получил, в январе 2025 года он обратился с этим иском к Минпромторгу о взыскании суммы субсидии.

Удовлетворяя иск, суды сослались на обстоятельства, установленные в предыдущем разбирательстве, а также отметили, что "транспортная" субсидия – мера господдержки организаций-экспортеров.

Как указал суд в решении, "данная мера поддержки была учтена заявителем при заключении контракта с покупателями и отгрузке продукции на экспорт в составе цены продукции, что сделало ее более конкурентоспособной на зарубежных рынках".