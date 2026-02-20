Рейтинг@Mail.ru
17:44 20.02.2026 (обновлено: 17:49 20.02.2026)
Иркутский губернатор поручил выявить нелегальных перевозчиков в турзонах
иркутская область, игорь кобзев, происшествия
Иркутская область, Игорь Кобзев, Происшествия
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поручил профильным ведомствам провести проверку по выявлению нелегальных перевозчиков в туристических зонах.
"Призываю туристов пользоваться услугами только официальных туроператоров! Кроме того, профильным ведомствам поручил провести проверку по выявлению нелегальных перевозчиков в туристических зонах", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
