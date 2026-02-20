https://ria.ru/20260220/irkutsk-2075831203.html
Иркутский губернатор поручил выявить нелегальных перевозчиков в турзонах
Иркутский губернатор поручил выявить нелегальных перевозчиков в турзонах - РИА Новости, 20.02.2026
Иркутский губернатор поручил выявить нелегальных перевозчиков в турзонах
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поручил профильным ведомствам провести проверку по выявлению нелегальных перевозчиков в туристических зонах. РИА Новости, 20.02.2026
иркутская область
игорь кобзев
происшествия
иркутская область
Иркутский губернатор поручил выявить нелегальных перевозчиков в турзонах
