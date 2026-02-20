Рейтинг@Mail.ru
Иран не считает американцев врагами, заявил глава МИД - РИА Новости, 20.02.2026
16:58 20.02.2026
Иран не считает американцев врагами, заявил глава МИД
в мире, иран, сша, тегеран (город), аббас аракчи, стив уиткофф
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Аббас Аракчи, Стив Уиткофф
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Иран не считает американцев врагами, а считает враждебной политику США по отношению к Ирану, заявил глава МИД исламской республики Аббас Аракчи.
"Во-первых, мы не считаем американцев врагами, мы считаем политику США враждебной по отношению к Ирану. Когда эта враждебность будет остановлена, мы сможем, возможно, рассмотреть несколько другой формат отношений", - сказал он в интервью телеканалу MSNBC.
Министр отметил, что иранский народ отвечает только на "язык уважения", и что только уважение является способом достижения сделки между Ираном и США.
Переговоры Тегерана и Вашингтона по иранскому ядерному досье прошли во вторник в дипмиссии Омана в Женеве. Иранскую делегацию возглавил глава МИД Аббас Аракчи, американскую - спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.
Аракчи назвал переговоры конструктивными и серьезными. По его словам, сторонам удалось выработать ключевые принципы, по которым они будут работать над дальнейшей сделкой. Пока делегации Ирана и США вернутся в свои столицы для проведения работы над текстами возможной договоренности, затем стороны обменяются текстами и определят дату третьего раунда переговоров.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
СМИ узнали, когда США готовы нанести удар по Ирану
