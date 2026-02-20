https://ria.ru/20260220/iran-2075814972.html
Иран не считает американцев врагами, заявил глава МИД
Иран не считает американцев врагами, заявил глава МИД - РИА Новости, 20.02.2026
Иран не считает американцев врагами, заявил глава МИД
Иран не считает американцев врагами, а считает враждебной политику США по отношению к Ирану, заявил глава МИД исламской республики Аббас Аракчи. РИА Новости, 20.02.2026
в мире
иран
сша
тегеран (город)
аббас аракчи
стив уиткофф
иран
сша
тегеран (город)
Иран не считает американцев врагами, заявил глава МИД
Аракчи: Иран не считает США врагами, а считает враждебной политику США
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Иран не считает американцев врагами, а считает враждебной политику США по отношению к Ирану, заявил глава МИД исламской республики Аббас Аракчи.
"Во-первых, мы не считаем американцев врагами, мы считаем политику США
враждебной по отношению к Ирану
. Когда эта враждебность будет остановлена, мы сможем, возможно, рассмотреть несколько другой формат отношений", - сказал он в интервью телеканалу MSNBC
.
Министр отметил, что иранский народ отвечает только на "язык уважения", и что только уважение является способом достижения сделки между Ираном и США.
Переговоры Тегерана
и Вашингтона
по иранскому ядерному досье прошли во вторник в дипмиссии Омана
в Женеве
. Иранскую делегацию возглавил глава МИД Аббас Аракчи
, американскую - спецпредставитель президента США Стив Уиткофф
.
Аракчи назвал переговоры конструктивными и серьезными. По его словам, сторонам удалось выработать ключевые принципы, по которым они будут работать над дальнейшей сделкой. Пока делегации Ирана и США вернутся в свои столицы для проведения работы над текстами возможной договоренности, затем стороны обменяются текстами и определят дату третьего раунда переговоров.