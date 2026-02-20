Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Иран готов приостановить производство ядерных материалов - РИА Новости, 20.02.2026
16:40 20.02.2026
СМИ: Иран готов приостановить производство ядерных материалов
СМИ: Иран готов приостановить производство ядерных материалов
Иран заявил США о готовности приостановить производство ядерных материалов на 10 лет, но отказался рассматривать остановку обогащения урана, пишет New York...
СМИ: Иран готов приостановить производство ядерных материалов

NYT: Иран готов приостановить производство ядерных материалов на 10 лет

© Fotolia / Cla78Флаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© Fotolia / Cla78
Флаг Ирана. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Иран заявил США о готовности приостановить производство ядерных материалов на 10 лет, но отказался рассматривать остановку обогащения урана, пишет New York Times со ссылкой на чиновников, знакомых с ходом переговоров.
"Иран, по словам чиновников, знакомых с ходом переговоров, заявляет, что готов приостановить производство ядерных материалов на, возможно, десятилетие, но не станет отказываться от того, что считает своим правом на обогащение ядерных материалов", - говорится в публикации.
Там отмечается, что Тегеран воспринимает обогащение урана как свое право в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия.
Ранее глава иранского МИД Аббас Аракчи заявил, что Соединенные Штаты не просили Иран отказаться от обогащения урана на постоянной основе. Он добавил, что Тегеран планирует подготовить проект возможного соглашения с Вашингтоном по атому в течение 2-3 дней.
Переговоры Тегерана и Вашингтона по иранскому ядерному досье прошли во вторник в дипмиссии Омана в Женеве. Иранскую делегацию возглавил глава МИД Аббас Аракчи, американскую - спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Лавров прокомментировал требование к Ирану отказаться от обогащения урана
