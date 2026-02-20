СМИ: Иран готов приостановить производство ядерных материалов

ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Иран заявил США о готовности приостановить производство ядерных материалов на 10 лет, но отказался рассматривать остановку обогащения урана, пишет Иран заявил США о готовности приостановить производство ядерных материалов на 10 лет, но отказался рассматривать остановку обогащения урана, пишет New York Times со ссылкой на чиновников, знакомых с ходом переговоров.

"Иран, по словам чиновников, знакомых с ходом переговоров, заявляет, что готов приостановить производство ядерных материалов на, возможно, десятилетие, но не станет отказываться от того, что считает своим правом на обогащение ядерных материалов", - говорится в публикации.

Там отмечается, что Тегеран воспринимает обогащение урана как свое право в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия.

Ранее глава иранского МИД Аббас Аракчи заявил, что Соединенные Штаты не просили Иран отказаться от обогащения урана на постоянной основе. Он добавил, что Тегеран планирует подготовить проект возможного соглашения с Вашингтоном по атому в течение 2-3 дней.