Посольство в Иране даст рекомендации россиянам при ухудшении обстановки
15:56 20.02.2026 (обновлено: 15:58 20.02.2026)
Посольство в Иране даст рекомендации россиянам при ухудшении обстановки
Посольство в Иране даст рекомендации россиянам при ухудшении обстановки
в мире, иран, россия, ближний восток
В мире, Иран, Россия, Ближний Восток
Посольство в Иране даст рекомендации россиянам при ухудшении обстановки

© AP Photo / Ronald ZakИранский флаг напротив штаб-квартиры ООН в Вене
Иранский флаг напротив штаб-квартиры ООН в Вене. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 20 фев - РИА Новости. Посольство РФ в Тегеране внимательно следит за развитием ситуации на Ближнем Востоке в свете переговоров Ирана и США, в случае кардинального ухудшения обстановки опубликует соответствующие рекомендации российским гражданам, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии.
"Внимательно следим за развитием ситуации на Ближнем Востоке. Действительно фиксируем эскалацию напряженности вокруг Ирана. При этом отмечаем, что продолжаются ирано-американские переговоры по разрешению существующих противоречий. В случае кардинального ухудшения обстановки соответствующие рекомендации российским гражданам будут опубликованы", - сказал собеседник агентства.
В миреИранРоссияБлижний Восток
 
 
