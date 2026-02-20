Рейтинг@Mail.ru
Иран хочет подготовить соглашение с США в течение двух дней
15:41 20.02.2026 (обновлено: 17:42 20.02.2026)
Иран хочет подготовить соглашение с США в течение двух дней
Иран хочет подготовить соглашение с США в течение двух дней - РИА Новости, 20.02.2026
Иран хочет подготовить соглашение с США в течение двух дней
Тегеран планирует подготовить проект возможного соглашения с Вашингтоном по атому в течение 2-3 дней, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. РИА Новости, 20.02.2026
в мире
иран
тегеран (город)
вашингтон (штат)
аббас аракчи
сша
стив уиткофф
дональд трамп
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Тегеран планирует подготовить проект возможного соглашения с Вашингтоном по атому в течение 2-3 дней, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
"Следующий шаг для меня – представить проект возможного соглашения нашим коллегам из США. Я верю, что в ближайшие 2-3 дня он будет готов", - сказал Аракчи в интервью телеканалу MSNBC.
Министр добавил, что после утверждения руководством Ирана проект соглашения будет передан спецпредставителю президента США Стиву Уиткоффу, после чего может понадобиться еще одна встреча делегаций для обсуждения текста соглашения.
Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что готов дать Ирану максимум 15 дней на заключение сделки с Вашингтоном. Американский лидер также отметил, что США достигнут сделки с Ираном "так или иначе" на фоне продолжающейся переброски американских военных и техники на Ближний Восток.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
СМИ узнали, когда США готовы нанести удар по Ирану
