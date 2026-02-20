https://ria.ru/20260220/iran-2075793678.html
Иран хочет подготовить соглашение с США в течение двух дней
Тегеран планирует подготовить проект возможного соглашения с Вашингтоном по атому в течение 2-3 дней, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. РИА Новости, 20.02.2026
Аракчи: Иран планирует подготовить проект соглашения с США в течение 2-3 дней