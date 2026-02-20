https://ria.ru/20260220/iran-2075782753.html
МИД Ирана: вопрос ядерного досье можно решить только через дипломатию
МИД Ирана: вопрос ядерного досье можно решить только через дипломатию - РИА Новости, 20.02.2026
МИД Ирана: вопрос ядерного досье можно решить только через дипломатию
Вопрос иранского ядерного досье не может быть решен военными методами, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи на фоне наращивания США военного... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T15:12:00+03:00
2026-02-20T15:12:00+03:00
2026-02-20T15:14:00+03:00
в мире
иран
сша
ближний восток
аббас аракчи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8f7edad248cdb7a58a0b5a0bed6f0158.jpg
https://ria.ru/20260220/proliv-2075715678.html
иран
сша
ближний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_16e2a5744e84bfb2e6a4b210826f0254.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, сша, ближний восток, аббас аракчи
В мире, Иран, США, Ближний Восток, Аббас Аракчи
МИД Ирана: вопрос ядерного досье можно решить только через дипломатию
МИД Ирана: вопрос иранского ядерного досье можно решить только через дипломатию
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Вопрос иранского ядерного досье не может быть решен военными методами, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи на фоне наращивания США военного присутствия на Ближнем Востоке и все большего количества сообщений о возможных военных действиях против Тегерана.
"Военного решения вопроса иранской ядерной программы нет. Это уже проверили в прошлом году, когда была крупная атака на наши (ядерные) объекты", - сказал он в интервью телеканалу MSNBC.
По его словам, ядерные технологии "нельзя уничтожить за счет бомбардировок".
"Единственное решение - это дипломатия, именно поэтому США
вернулись за столу переговоров и стремятся к сделке. Мы готовы к этому (сделке - ред.) (Но) мы готовы к войне, мы готовы к миру, мы готовы к дипломатии и переговорам так, как мы готовы к войне", - добавил Аракчи
.