Рейтинг@Mail.ru
МИД Ирана: вопрос ядерного досье можно решить только через дипломатию - РИА Новости, 20.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:12 20.02.2026 (обновлено: 15:14 20.02.2026)
https://ria.ru/20260220/iran-2075782753.html
МИД Ирана: вопрос ядерного досье можно решить только через дипломатию
МИД Ирана: вопрос ядерного досье можно решить только через дипломатию - РИА Новости, 20.02.2026
МИД Ирана: вопрос ядерного досье можно решить только через дипломатию
Вопрос иранского ядерного досье не может быть решен военными методами, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи на фоне наращивания США военного... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T15:12:00+03:00
2026-02-20T15:14:00+03:00
в мире
иран
сша
ближний восток
аббас аракчи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8f7edad248cdb7a58a0b5a0bed6f0158.jpg
https://ria.ru/20260220/proliv-2075715678.html
иран
сша
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_16e2a5744e84bfb2e6a4b210826f0254.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, ближний восток, аббас аракчи
В мире, Иран, США, Ближний Восток, Аббас Аракчи
МИД Ирана: вопрос ядерного досье можно решить только через дипломатию

МИД Ирана: вопрос иранского ядерного досье можно решить только через дипломатию

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Вопрос иранского ядерного досье не может быть решен военными методами, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи на фоне наращивания США военного присутствия на Ближнем Востоке и все большего количества сообщений о возможных военных действиях против Тегерана.
"Военного решения вопроса иранской ядерной программы нет. Это уже проверили в прошлом году, когда была крупная атака на наши (ядерные) объекты", - сказал он в интервью телеканалу MSNBC.
По его словам, ядерные технологии "нельзя уничтожить за счет бомбардировок".
"Единственное решение - это дипломатия, именно поэтому США вернулись за столу переговоров и стремятся к сделке. Мы готовы к этому (сделке - ред.) (Но) мы готовы к войне, мы готовы к миру, мы готовы к дипломатии и переговорам так, как мы готовы к войне", - добавил Аракчи.
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Экс-посол США оценил вероятность перекрытия Ираном Ормузского пролива
Вчера, 11:57
 
В миреИранСШАБлижний ВостокАббас Аракчи
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала