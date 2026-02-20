МИД Ирана: вопрос ядерного досье можно решить только через дипломатию

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Вопрос иранского ядерного досье не может быть решен военными методами, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи на фоне наращивания США военного присутствия на Ближнем Востоке и все большего количества сообщений о возможных военных действиях против Тегерана.

"Военного решения вопроса иранской ядерной программы нет. Это уже проверили в прошлом году, когда была крупная атака на наши (ядерные) объекты", - сказал он в интервью телеканалу MSNBC.

По его словам, ядерные технологии "нельзя уничтожить за счет бомбардировок".