СМИ узнали, что Иран предложил США для смягчения санкций

ВАШИНГТОН, 20 фев — РИА Новости. Иран в ходе непрямых переговоров с США предложил закупить американские самолеты и рассмотреть совместные инвестиции в нефтегазовые проекты, сообщает в пятницу телеканал CBS со ссылкой на дипломатические источники.
Источник, знакомый с ходом консультаций, сообщил CBS, что Тегеран, добиваясь смягчения санкций, сигнализировал о готовности к экономическому взаимодействию, включая покупку американских воздушных судов и предоставление доступа к нефтяным и газовым месторождениям для совместных проектов.
В то же время два неназванных чиновника в ближневосточном регионе сообщили телеканалу, что спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу рекомендовали отделить обсуждение ядерной программы от других тем, включая ракетные разработки Ирана и поддержку вооруженных формирований в регионе. По их словам, Уиткофф поддержал идею параллельных дипломатических треков.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее заявлял, что соглашение, ограниченное исключительно ядерной программой, будет неприемлемым, если не затронет вопросы ракет и деятельности союзных Тегерану группировок в регионе.