СМИ узнали, что Иран предложил США для смягчения санкций
12:41 20.02.2026 (обновлено: 12:42 20.02.2026)
СМИ узнали, что Иран предложил США для смягчения санкций
СМИ узнали, что Иран предложил США для смягчения санкций - РИА Новости, 20.02.2026
СМИ узнали, что Иран предложил США для смягчения санкций
Иран в ходе непрямых переговоров с США предложил закупить американские самолеты и рассмотреть совместные инвестиции в нефтегазовые проекты, сообщает в пятницу... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T12:41:00+03:00
2026-02-20T12:42:00+03:00
в мире
иран
сша
тегеран (город)
стив уиткофф
биньямин нетаньяху
мирный план сша по украине
иран
сша
тегеран (город)
в мире, иран, сша, тегеран (город), стив уиткофф, биньямин нетаньяху, мирный план сша по украине
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Стив Уиткофф, Биньямин Нетаньяху, Мирный план США по Украине
СМИ узнали, что Иран предложил США для смягчения санкций

CBS: Иран предложил США закупить самолеты и инвестировать в нефтегазовые проекты

© AP Photo / Ronald ZakИранский флаг напротив штаб-квартиры ООН в Вене
Иранский флаг напротив штаб-квартиры ООН в Вене
© AP Photo / Ronald Zak
Иранский флаг напротив штаб-квартиры ООН в Вене. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 фев — РИА Новости. Иран в ходе непрямых переговоров с США предложил закупить американские самолеты и рассмотреть совместные инвестиции в нефтегазовые проекты, сообщает в пятницу телеканал CBS со ссылкой на дипломатические источники.
Источник, знакомый с ходом консультаций, сообщил CBS, что Тегеран, добиваясь смягчения санкций, сигнализировал о готовности к экономическому взаимодействию, включая покупку американских воздушных судов и предоставление доступа к нефтяным и газовым месторождениям для совместных проектов.
В то же время два неназванных чиновника в ближневосточном регионе сообщили телеканалу, что спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу рекомендовали отделить обсуждение ядерной программы от других тем, включая ракетные разработки Ирана и поддержку вооруженных формирований в регионе. По их словам, Уиткофф поддержал идею параллельных дипломатических треков.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее заявлял, что соглашение, ограниченное исключительно ядерной программой, будет неприемлемым, если не затронет вопросы ракет и деятельности союзных Тегерану группировок в регионе.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
СМИ узнали, когда США готовы нанести удар по Ирану
В миреИранСШАТегеран (город)Стив УиткоффБиньямин НетаньяхуМирный план США по Украине
 
 
