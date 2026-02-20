СМИ оценили вероятность атаки США на Иран

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Масштабы и стремительность наращивания Соединенными Штатами военных сил на Ближнем Востоке говорят о большей вероятности начала операции против Ирана, ситуация напоминает военные действия США в преддверии вторжения в Ирак в 2003 году, пишет газета Financial Times со ссылкой на бывших чиновников Пентагона и экспертов по национальной безопасности.
В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что в ситуации с Ираном могут произойти очень плохие вещи, если Тегеран не согласится на сделку.
"Американское наращивание сил достаточно для проведения многонедельной воздушной кампании, а его масштаб и скорость делают нападение более вероятным", - пишет издание.
Как отмечает Financial Times со ссылкой на экспертов, развертывание сил на Ближнем Востоке напоминает военные действия США в преддверии вторжения в Ирак в 2003 году и превосходит недавнее наращивание американских сил в Карибском бассейне перед операцией в Венесуэле.