Рейтинг@Mail.ru
СМИ оценили вероятность атаки США на Иран - РИА Новости, 20.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:29 20.02.2026
https://ria.ru/20260220/iran-2075661654.html
СМИ оценили вероятность атаки США на Иран
СМИ оценили вероятность атаки США на Иран - РИА Новости, 20.02.2026
СМИ оценили вероятность атаки США на Иран
Масштабы и стремительность наращивания Соединенными Штатами военных сил на Ближнем Востоке говорят о большей вероятности начала операции против Ирана, ситуация... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T08:29:00+03:00
2026-02-20T08:29:00+03:00
в мире
сша
ближний восток
иран
дональд трамп
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072411968_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9cc5f668e9666f5ed9dd787f027efd38.jpg
https://ria.ru/20260220/iran-2075643256.html
сша
ближний восток
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072411968_647:229:3072:2048_1920x0_80_0_0_3510aa894e03b6c2a4a93523667757d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, ближний восток, иран, дональд трамп, министерство обороны сша
В мире, США, Ближний Восток, Иран, Дональд Трамп, Министерство обороны США
СМИ оценили вероятность атаки США на Иран

FT: темпы наращивания сил США говорят о большой вероятности атаки на Иран

© AP Photo / Julio CortezФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Масштабы и стремительность наращивания Соединенными Штатами военных сил на Ближнем Востоке говорят о большей вероятности начала операции против Ирана, ситуация напоминает военные действия США в преддверии вторжения в Ирак в 2003 году, пишет газета Financial Times со ссылкой на бывших чиновников Пентагона и экспертов по национальной безопасности.
В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что в ситуации с Ираном могут произойти очень плохие вещи, если Тегеран не согласится на сделку.
"Американское наращивание сил достаточно для проведения многонедельной воздушной кампании, а его масштаб и скорость делают нападение более вероятным", - пишет издание.
Как отмечает Financial Times со ссылкой на экспертов, развертывание сил на Ближнем Востоке напоминает военные действия США в преддверии вторжения в Ирак в 2003 году и превосходит недавнее наращивание американских сил в Карибском бассейне перед операцией в Венесуэле.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Иранская миссия при ООН заявила о риске военной агрессии после слов Трампа
02:25
 
В миреСШАБлижний ВостокИранДональд ТрампМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала