https://ria.ru/20260220/iran-2075643256.html
Иранская миссия при ООН заявила о риске военной агрессии после слов Трампа
Иранская миссия при ООН заявила о риске военной агрессии после слов Трампа - РИА Новости, 20.02.2026
Иранская миссия при ООН заявила о риске военной агрессии после слов Трампа
Заявления президента США Дональда Трампа с угрозами в адрес Тегерана свидетельствуют о реальном риске военной агрессии против Ирана, последствия которой будут... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T02:25:00+03:00
2026-02-20T02:25:00+03:00
2026-02-20T02:25:00+03:00
в мире
иран
сша
тегеран (город)
антониу гутерреш
дональд трамп
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071338012_0:170:3072:1898_1920x0_80_0_0_29d60847011973d48baadb8850f80b0f.jpg
https://ria.ru/20260220/bazy-2075641788.html
иран
сша
тегеран (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071338012_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_b1edbe254eba85613372ca2e3f909042.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, сша, тегеран (город), антониу гутерреш, дональд трамп, оон
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Антониу Гутерреш, Дональд Трамп, ООН
Иранская миссия при ООН заявила о риске военной агрессии после слов Трампа
Миссия Ирана при ООН заявила о риске агрессии против страны после слов Трампа