Иранская миссия при ООН заявила о риске военной агрессии после слов Трампа - РИА Новости, 20.02.2026
02:25 20.02.2026
https://ria.ru/20260220/iran-2075643256.html
Иранская миссия при ООН заявила о риске военной агрессии после слов Трампа
2026-02-20T02:25:00+03:00
2026-02-20T02:25:00+03:00
в мире
иран
сша
тегеран (город)
антониу гутерреш
дональд трамп
оон
иран
сша
тегеран (город)
в мире, иран, сша, тегеран (город), антониу гутерреш, дональд трамп, оон
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Антониу Гутерреш, Дональд Трамп, ООН
Иранская миссия при ООН заявила о риске военной агрессии после слов Трампа

© AP Photo / Evan Vucci
ООН, 20 фев – РИА Новости. Заявления президента США Дональда Трампа с угрозами в адрес Тегерана свидетельствуют о реальном риске военной агрессии против Ирана, последствия которой будут катастрофическими для всего региона, предупредил постпред страны при ООН Амир Саид Иравани в письме, которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Учитывая нестабильную ситуацию в регионе, а также продолжающееся перемещение и наращивание военной техники и сил США, подобное воинственное заявление президента нельзя рассматривать как простую риторику. Оно свидетельствует о реальном риске военной агрессии, последствия которой будут катастрофическими для региона и станут серьезной угрозой международному миру и безопасности", - говорится в письме к генсеку ООН Антониу Гутеррешу и председателю СБ ООН.
В среду Трамп публично пригрозил применением силы против Ирана, заявив, что при отказе Тегерана от сделки Вашингтон может задействовать британские базы на Диего-Гарсия и в Фэрфорде для предотвращения возможной атаки Ирана.
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Миссия Ирана в ООН назвала базы США на Ближнем Востоке законными целями
