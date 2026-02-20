Эксперт назвала сумму, с которой можно начинать инвестировать

МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Инвестирование не всегда предполагает значительный входной капитал – бывает, что достаточно и нескольких тысяч рублей, рассказала агентству "Прайм" эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф" Ольга Дайнеко.
"В настоящее время доступ ко многим инвестиционным продуктам не требует серьезного стартового капитала: брокерский счет (ИИС в том числе) открывается бесплатно, а начать знакомство с инвестиционными продуктами можно и с 1000 рублей", — напомнила она.
Начинать инвестирование лучше с небольших сумм, в том числе, потому, что прибыль не гарантирована. Если убытки и будут, то бюджет не сильно пострадает. Лучше тратить на это не более 10-15% сбережений и придерживаться консервативной стратегии, советует Дайнеко.
По ее словам, не следует пренебрегать обучением, которое поможет избежать типичных ошибок начинающих инвесторов. Кроме того, для торговли на бирже понадобится брокер, чью комиссию следует предусмотреть в расходах.
