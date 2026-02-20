Рейтинг@Mail.ru
Эксперт назвала сумму, с которой можно начинать инвестировать - РИА Новости, 20.02.2026
03:18 20.02.2026
Эксперт назвала сумму, с которой можно начинать инвестировать
Эксперт назвала сумму, с которой можно начинать инвестировать - РИА Новости, 20.02.2026
Эксперт назвала сумму, с которой можно начинать инвестировать
Инвестирование не всегда предполагает значительный входной капитал – бывает, что достаточно и нескольких тысяч рублей, рассказала агентству "Прайм" эксперт... РИА Новости, 20.02.2026
экономика
россия
ольга дайнеко
моифинансы.рф
инвестиции
россия
экономика, россия, ольга дайнеко, моифинансы.рф, инвестиции
Экономика, Россия, Ольга Дайнеко, Моифинансы.рф, Инвестиции
Эксперт назвала сумму, с которой можно начинать инвестировать

Финансист Дайнеко: для старта инвестирования достаточно нескольких тысяч рублей

© iStock.com / undreyДевушка-предприниматель изучает финансовые графики
Девушка-предприниматель изучает финансовые графики - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© iStock.com / undrey
Девушка-предприниматель изучает финансовые графики. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Инвестирование не всегда предполагает значительный входной капитал – бывает, что достаточно и нескольких тысяч рублей, рассказала агентству "Прайм" эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф" Ольга Дайнеко.
"В настоящее время доступ ко многим инвестиционным продуктам не требует серьезного стартового капитала: брокерский счет (ИИС в том числе) открывается бесплатно, а начать знакомство с инвестиционными продуктами можно и с 1000 рублей", — напомнила она.
Начинать инвестирование лучше с небольших сумм, в том числе, потому, что прибыль не гарантирована. Если убытки и будут, то бюджет не сильно пострадает. Лучше тратить на это не более 10-15% сбережений и придерживаться консервативной стратегии, советует Дайнеко.
По ее словам, не следует пренебрегать обучением, которое поможет избежать типичных ошибок начинающих инвесторов. Кроме того, для торговли на бирже понадобится брокер, чью комиссию следует предусмотреть в расходах.
Где лучше всего хранить деньги: советы экспертов
4 февраля 2025, 16:28
 
ЭкономикаРоссияОльга ДайнекоМоифинансы.рфИнвестиции
 
 
