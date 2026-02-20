Политолога Кынева* внесли в реестр иноагентов

По информации министерства, Кынев* распространял недостоверную информацию о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике, принимал участие в создании и распространении материалов и сообщений иноагентов и нежелательных на территории РФ организаций, а также сотрудничает с нежелательной организацией.