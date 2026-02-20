Рейтинг@Mail.ru
Политолога Кынева* внесли в реестр иноагентов
17:06 20.02.2026
Политолога Кынева* внесли в реестр иноагентов
Политолога Кынева* внесли в реестр иноагентов
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов российского политолога Александра Кынева*, сообщается на сайте ведомства.
"Двадцатого февраля 2026 года в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены А.В. Кынев*...", - говорится в сообщении.
По информации министерства, Кынев* распространял недостоверную информацию о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике, принимал участие в создании и распространении материалов и сообщений иноагентов и нежелательных на территории РФ организаций, а также сотрудничает с нежелательной организацией.
По данным ведомства, Кынев* проживает за границей.
* Признан иностранным агентом в России
© 2026 МИА «Россия сегодня»
