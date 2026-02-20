https://ria.ru/20260220/indoneziya-2075646240.html
Русский дом пригласил Катю Лель в Индонезию
Русский дом (представительство Россотрудничества) в Джакарте сообщил РИА Новости, что с удовольствием приглашает российскую певицу Катю Лель, исполнительницу... РИА Новости, 20.02.2026
ДЖАКАРТА, 20 фев - РИА Новости. Русский дом (представительство Россотрудничества) в Джакарте сообщил РИА Новости, что с удовольствием приглашает российскую певицу Катю Лель, исполнительницу хита "Мой мармеладный", в Индонезию для записи нового трека или клипа.
Ранее певица Катя Лель
сообщила РИА Новости, что планирует записать песню с артистом из Индонезии
на фоне волны популярности ее творчества в стране.
"Мы рады слышать, что команда Кати сейчас ищет возможных партнеров для записи совместного трека с индонезийским популярным исполнителем. Здесь новости об этом восприняли с огромным воодушевлением. Со своей стороны хочу сказать, что Русский дом в Джакарте
с огромным удовольствием приглашает Катю Лель к нам, в Индонезию, чтобы записать новый трек и, возможно, видеоклип к нему", - рассказал агентству директор Русского дома в Джакарте Никита Шиликов.
Он добавил, что природа Индонезии позволила бы снять "уникальное" видеосопровождение к песне.
"Помимо широко известного острова Бали
, в Индонезии есть такие красивы места, как острова Комодо, вулкан Иджен с синем огнем, озеро Тоба, остров Сумба", - отметил Шиликов.
Песня Кати Лель "Мой мармеладный" получила волну популярности в Индонезии, трек завирусился в соцсетях: пользователи массово снимают видео и придумали отдельный танец под хит Лель.
Композиция "Мой мармеладный" была выпущена в 2004 году. В 2023 году она завирусилась в TikTok и вошла в мировой Viral 50 Spotify, ее слушали до 100 миллионов раз в день. На сегодняшний день аудитория Индонезии ждет выхода новых треков Кати Лель и поддерживает идею возможного международного фита с местным исполнителем.