Русский дом пригласил Катю Лель в Индонезию

ДЖАКАРТА, 20 фев - РИА Новости. Русский дом (представительство Россотрудничества) в Джакарте сообщил РИА Новости, что с удовольствием приглашает российскую певицу Катю Лель, исполнительницу хита "Мой мармеладный", в Индонезию для записи нового трека или клипа.

Композиция "Мой мармеладный" была выпущена в 2004 году. В 2023 году она завирусилась в TikTok и вошла в мировой Viral 50 Spotify, ее слушали до 100 миллионов раз в день. На сегодняшний день аудитория Индонезии ждет выхода новых треков Кати Лель и поддерживает идею возможного международного фита с местным исполнителем.