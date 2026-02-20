Рейтинг@Mail.ru
Русский дом пригласил Катю Лель в Индонезию - РИА Новости, 20.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:23 20.02.2026
https://ria.ru/20260220/indoneziya-2075646240.html
Русский дом пригласил Катю Лель в Индонезию
Русский дом пригласил Катю Лель в Индонезию - РИА Новости, 20.02.2026
Русский дом пригласил Катю Лель в Индонезию
Русский дом (представительство Россотрудничества) в Джакарте сообщил РИА Новости, что с удовольствием приглашает российскую певицу Катю Лель, исполнительницу... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T03:23:00+03:00
2026-02-20T03:23:00+03:00
индонезия
джакарта
бали
катя лель
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1a/2031589753_0:515:2047:1666_1920x0_80_0_0_8913ec28a4611e1ea118a78bf869cc56.jpg
https://ria.ru/20260215/lel-2074466504.html
https://ria.ru/20260209/lel-2073123358.html
индонезия
джакарта
бали
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1a/2031589753_0:498:2047:2033_1920x0_80_0_0_0670de2b066f1ebb09592736eb107406.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
индонезия, джакарта, бали, катя лель, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
Индонезия, Джакарта, Бали, Катя Лель, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
Русский дом пригласил Катю Лель в Индонезию

РИА Новости: Русский дом пригласил Катю Лель в Индонезию

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников | Перейти в медиабанкПевица Катя Лель
Певица Катя Лель - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
Перейти в медиабанк
Певица Катя Лель. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДЖАКАРТА, 20 фев - РИА Новости. Русский дом (представительство Россотрудничества) в Джакарте сообщил РИА Новости, что с удовольствием приглашает российскую певицу Катю Лель, исполнительницу хита "Мой мармеладный", в Индонезию для записи нового трека или клипа.
Ранее певица Катя Лель сообщила РИА Новости, что планирует записать песню с артистом из Индонезии на фоне волны популярности ее творчества в стране.
Певица Катя Лель - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
В Индонезии ждут новую песню Кати Лель, сообщили в Россотрудничестве
15 февраля, 07:46
"Мы рады слышать, что команда Кати сейчас ищет возможных партнеров для записи совместного трека с индонезийским популярным исполнителем. Здесь новости об этом восприняли с огромным воодушевлением. Со своей стороны хочу сказать, что Русский дом в Джакарте с огромным удовольствием приглашает Катю Лель к нам, в Индонезию, чтобы записать новый трек и, возможно, видеоклип к нему", - рассказал агентству директор Русского дома в Джакарте Никита Шиликов.
Он добавил, что природа Индонезии позволила бы снять "уникальное" видеосопровождение к песне.
"Помимо широко известного острова Бали, в Индонезии есть такие красивы места, как острова Комодо, вулкан Иджен с синем огнем, озеро Тоба, остров Сумба", - отметил Шиликов.
Песня Кати Лель "Мой мармеладный" получила волну популярности в Индонезии, трек завирусился в соцсетях: пользователи массово снимают видео и придумали отдельный танец под хит Лель.
Композиция "Мой мармеладный" была выпущена в 2004 году. В 2023 году она завирусилась в TikTok и вошла в мировой Viral 50 Spotify, ее слушали до 100 миллионов раз в день. На сегодняшний день аудитория Индонезии ждет выхода новых треков Кати Лель и поддерживает идею возможного международного фита с местным исполнителем.
Певица Катя Лель - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Катя Лель удивилась всплеску популярности ее хита в Индонезии
9 февраля, 09:37
 
ИндонезияДжакартаБалиКатя ЛельФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала