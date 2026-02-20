Суд изъял коррупционное имущество экс-ректора ВГУЭС Лазарева

ВЛАДИВОСТОК, 20 фев - РИА Новости. Суд во Владивостоке по иску ГП изъял у экс-ректора ВГУЭС Геннадия Лазарева и ряда ответчиков около 200 объектов недвижимости, полученных коррупционным путем, сообщает Ленинский районный суд Владивостока.

"Судом рассмотрен иск заместителя Генерального прокурора Российской Федерации об обращении в доход Российской Федерации имущества, полученного вследствие нарушения требований и запретов, направленных на предотвращение коррупции версия для печати... Исковые требования удовлетворены", - говорится в сообщении.

Указано, что в доход Российской Федерации обращены около 200 объектов недвижимости, акции АО " Восточная верфь " Лазарева и другое имущество. В том числе изъяты 34 объекта недвижимого имущества, зарегистрированного на экс-прокурора Приморья Валерия Василенко.

Решение суда подлежит немедленному исполнению.

Ранее суд сообщал, что в иске ГП к Лазареву, Василенко и ряду лиц и компании было указано, что ущерб от действий ответчиков превышает 2 миллиарда рублей. Наложен арест на их имущество.

Лазарев с 1995 года неоднократно избирался депутатом заксобрания Приморья, многие годы был ректором Владивостокского государственного университета экономики и сервиса, также был одним из акционеров "Восточной верфи". Следствие считает его создателем ОПГ, сейчас он находится под домашним арестом. Дело в отношении него о создании преступного сообщества, мошенничестве и легализации преступных доходов на сумму свыше 80 миллионов рублей в январе направлено в суд. По данным СУСК, Василенко, который был прокурором Приморского края с 1991 по 2005 год, руководил структурным подразделением преступного сообщества, возглавляемого Лазаревым.