Более четверти россиян активно используют нейросети в работе, показал опрос
РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости.
Более четверти россиян активно используют нейросети для решения рабочих задач, следует из результатов исследования, с результатами которого ознакомился портал NEWS.ru.
"Двадцать семь процентов россиян применяют искусственный интеллект для решения рабочих задач, причем большинство из них делают это регулярно", - сообщает портал.
Кроме того, 40% респондентов из тех, что обращаются за помощью к нейросетям в рамках рабочих вопросов, делают это ежедневно, 43% - несколько раз в неделю, а 16% - несколько раз в месяц.
Согласно результатам опроса, 45% россиян пока не используют нейросети в работе, но хотели бы. ИИ неприменим в деятельности 16% респондентов, а еще 12% просто не хотят внедрять нейросети в свою профессиональную деятельность.
Данные о выборке и погрешности исследования не приводятся.