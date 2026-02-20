Рейтинг@Mail.ru
Более четверти россиян активно используют нейросети в работе, показал опрос
23:22 20.02.2026
Более четверти россиян активно используют нейросети в работе, показал опрос
Более четверти россиян активно используют нейросети в работе, показал опрос

NEWS.ru: более четверти россиян активно используют ИИ для решения рабочих задач

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Более четверти россиян активно используют нейросети для решения рабочих задач, следует из результатов исследования, с результатами которого ознакомился портал NEWS.ru.
«
"Двадцать семь процентов россиян применяют искусственный интеллект для решения рабочих задач, причем большинство из них делают это регулярно", - сообщает портал.
Кроме того, 40% респондентов из тех, что обращаются за помощью к нейросетям в рамках рабочих вопросов, делают это ежедневно, 43% - несколько раз в неделю, а 16% - несколько раз в месяц.
Согласно результатам опроса, 45% россиян пока не используют нейросети в работе, но хотели бы. ИИ неприменим в деятельности 16% респондентов, а еще 12% просто не хотят внедрять нейросети в свою профессиональную деятельность.
Данные о выборке и погрешности исследования не приводятся.
