Более четверти россиян активно используют нейросети в работе, показал опрос

"Двадцать семь процентов россиян применяют искусственный интеллект для решения рабочих задач, причем большинство из них делают это регулярно", - сообщает портал.

Кроме того, 40% респондентов из тех, что обращаются за помощью к нейросетям в рамках рабочих вопросов, делают это ежедневно, 43% - несколько раз в неделю, а 16% - несколько раз в месяц.